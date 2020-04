Comment l’écosytème start-up s’organise pour survivre

L’épidémie de Covid-19 causera-t-il une hécatombe parmi les start-up, ces entreprises jeunes et par nature fragiles ? Sur Twitter, Marc Simoncini, cofondateur de Meetic et président du fonds Jaïna, a tiré la sonnette d’alarme : »Ça va piquer fort. » « La vulnérabilité d’une start-up dépendra de deux paramètres : sa consommation mensuelle de cash et la date de sa prochaine échéance de refinancement, analyse Jean-David Chamboredon, le président du fonds Isai. A chacune de tenir le coup et d’obtenir le soutien de ses actionnaires. «

Pour passer le cap, les start-up devront d’abord surveiller comme le lait sur le feu leur trésorerie, un vrai changement après des années d’exubérance. Prière de mettre la pédale douce sur l’hyper-croissance. « Nous avons demandé à chacune de nos participations de prévoir le scénario du pire et de prendre les mesures qui s’imposent », explique Nicolas Celier, cofondateur de Ring Capital.

Un plan de soutien de 4 milliards d’euros

De fait, les solutions de refinancement existent : le secrétaire d’Etat chargé du Numérique, Cédric O, a annoncé un plan de soutien mobilisant jusqu’à 4 milliards d’euros. En plus du recours au chômage partiel, les jeunes pousses pourront demander un crédit de trésorerie allant jusqu’à 25 % de leurs revenus annuels, et pour celles qui ne réalisent pas encore de chiffre d’affaires, l’équivalent de deux fois leur masse salariale en France. Autre ballon d’oxygène, le crédit d’impôt recherche sera versé de façon anticipée pour l’exercice 2019, un apport de trésorerie immédiat de 1,5 milliard d’euros.

Pour les jeunes entreprises confrontées à une urgence de refinancement, Bpifrance a débloqué une enveloppe de 80 millions d’euros, destinée à faire la jonction entre deux tours de table. A condition toutefois que les actionnaires déjà présents remettent au pot. « Nous ne pourrons pas être seuls à monter au front, les actionnaires historiques devront jouer le jeu » prévient Paul-François Fournier, directeur exécutif à la banque publique d’investissement.

Les signaux émanant des business angels, premier maillon de la chaîne de financement en capital, sont plutôt rassurants. « Nous avons fait un sondage auprès de notre communauté de 600 investisseurs et 85 % affirment qu’ils ont l’intention de continuer « , rapporte Charles Degand, cofondateur de la plateforme AngelSquare. Concentrés sur le soutien à leurs participations, les fonds de capital-risque devraient toutefois mettre en pause les nouveaux investissements. « Nous allons tenir les engagements déjà pris, mais nous n’allons pas nous précipiter sur les nouveaux dossiers, sauf opportunités à saisir très rapidement », admet Samantha Jerusalmy, associée d’Elaia Partners.

A moyen terme, le capital-risque dispose cependant de réserves de « poudre sèche », c’est-à-dire de capitaux à investir. Et la crise, moment darwinien par excellence, fera alors émerger des opportunités. « Des entreprises vont s’imposer comme des consolidateurs « , anticipe Nicolas Celier.

D. D.