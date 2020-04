Près de Montauban (Tarn-et-Garonne), les agriculteurs accueillent les clients directement chez eux, à la ferme, et cela rencontre un grand succès. On y va en voiture, comme pour aller au drive d’un supermarché, mais ici, on est à la campagne. À deux pas de Montauban, un drive à la ferme s’est mis en place, pour continuer les ventes malgré la pandémie. Les clients ont passé leurs commandes sur internet, et viennent récupérer leurs colis pour la première fois.

Viande, fromage, fruits… Tous les produits viennent de la région, et permettent aux clients de ne pas aller dans les supermarchés. L’idée est née sur une exploitation de vaches laitières, d’où sont issus les fromages. Pour les agriculteurs, il a fallu agir dans l’urgence, afin de pallier aux fermetures d’écoles et de restaurants. Quatre autres producteurs ont déjà répondu à l’appel, réunis en association. Les prix restent stables, et le succès est au rendez-vous.

