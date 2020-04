« En 2017, il était possible d’ouvrir un peu les vannes sur l’hôpital, un autre choix a été fait… »

Marisol Touraine, unique ministre de la Santé de la présidence de François Hollande (2012-2017), prévient qu’elle donnera « le détail » sur la gestion des stocks stratégiques de l’Etat, notamment des masques et des respirateurs, « si commission d’enquête il y a et si [elle est] auditionnée ». Interview.

Comment en est-on arrivé là dans l’hôpital public ?

Il faut d’abord remarquer et saluer le fait que l’hôpital démontre sa résilience, sa capacité à monter en puissance et sa capacité d’adaptation à une crise majeure. Nos hôpitaux font montre d’une capacité extraordinaire à y faire face comme ils ont su le faire, à une autre échelle mais très rapidement aussi, le soir des attentats du 13-Novembre. Je ne sais pas si on va arriver à 14 500 lits de réanimation, et ce chiffre ne doit pas être un totem, mais être déjà passé de 5 000 à 10 000 lits en quelques jours est impressionnant. Par-delà les difficultés indiscutables auxquelles il fait face, l’hôpital montre qu’il peut s’en sortir.

Cette crise montre aussi les difficultés importantes de l’hôpital…

Oui, et je ne veux pas les nier. Quand on parle de dimensionnement de l’hôpital (nombre de lits, d’équipements), la question est d’identifier le niveau adapté pour un fonctionnement normal, niveau qu’on doit pouvoir augmenter face à une crise. On ne peut pas, au prétexte qu’il y a aujourd’hui des difficultés, des tensions, des dysfonctionnements, faire comme si aucune transformation n’avait été menée les années passées. Il n’y a probablem

