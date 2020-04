Coronavirus: La crise met un terme au « distribashing « 

Il y a six mois seulement, Dominique Schelcher, président de Système U, poussait un cri du cœur lors du Congrès LSA des négociations commerciales : « Nous avons mal vécu cette année 2019 de “distribashing”. » Souvenez-vous : pointée du doigt par les « gilets jaunes » comme par les écolos aspirant à une consommation plus saine, locale et digitale, la grande distribution se sentait mal aimée. Les enseignes de grands hypermarchés Auchan, Carrefour et Casino, fortement concurrencées par les pure players et les spécialistes, et mises à mal par la guerre des prix, enchaînaient ventes de magasins, cessions de filiales et plans sociaux. Le temps était à l’orage.

Mais le vent a tourné. Depuis le début de la crise sanitaire, chaque jour, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire appelle les patrons du secteur agroalimentaire. Les Français applaudissent les hôtes de caisse et patientent dans les files d’attente devant les magasins. La grande distribution a retrouvé ses lettres de noblesse. « Nous avons toujours été parmi les entreprises préférées des Français, selon le baromètre Posternak Ifop, nuance Jacques Creyssel, président de la Fédération du commerce et de la distribution. Et, selon la dernière étude de l’Obsoco, notre cote d’amour était supérieure à celle de la banque-assurance, et équivalente à celle de l’industrie agroalimentaire. »

Il n’empêche. Les compteurs des magasins ont explosé. La semaine précédant l’annonce du confinement, le lundi 16 mars, les ventes de produits frais et de grande consommation ont atteint une hausse record de 38 % par rapport à l’an dernier, selon Nielsen. Avec un incroyable 237 % pour le fameux lundi. Outre les comportements de stockage, « il y a un report de la restauration hors domicile, note Jacques Creyssel. Quelque 16 millions d’enfants et d’étudiants ne mangent plus à cantine ou au resto U, 8 millions de salariés télétravaillent et plus de 2 millions sont au chômage partiel. A cela s’ajoute la fermeture des marchés. »

74% en plus pour le drive

« On note une disparité selon les formats « , précise toutefois Daniel Ducrocq, directeur service distribution à Nielsen. En publiant ses résultats annuels le 26 mars, le groupe Casino a ainsi annoncé « une demande inédite par son ampleur », ajoutant que « les formats de proximité et e-commerce sont particulièrement sollicités ». Selon Nielsen, les ventes de la livraison à domicile ont en effet explosé de 90 % la semaine du 16 mars, et celles du drive de 74 %. Au troisième rang, la proximité progresse de 62 % en ville, 74 % à la campagne. » Les gens ont tendance à se rendre dans le magasin le plus proche de chez eux et à privilégier les petites surfaces pour éviter les contacts avec d’autres personnes », décrypte Daniel Ducrocq.

A l’inverse, la croissance des hypermarchés reste modeste, de 3 %. » Après le pic d’affluence hors normes juste avant le confinement, et beaucoup de comportements de stockage, le trafic s’est régulé », confirme Marie Cheval, directrice hypermarchés à Carrefour France.

L’épidémie pourrait-elle changer durablement les comportements ? Il est encore tôt pour le dire. « Nous pensons toutefois que cela va accélérer le développement de l’e-commerce, qui pesait 7,5 % des ventes avant le confinement, et doit représenter 8 % à 9 % à présent, estime Daniel Ducrocq, avant de prévenir : il est clair que 2020 sera sans doute la meilleure année pour la grande distribution depuis que nous mesurons. » Pas de « distribashing » en vue.