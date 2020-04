Chronique en images de la vie au temps du Covid-19

Regard journalistique ou intime, réaliste ou onirique, les 19 photographes de l’agence MYOP témoignent de la vie à l’heure du coronavirus. Un projet dont on connaît le début… et dont on ne peut qu’espérer la fin. Sélection des coups de cœur du service photo de « l’Obs ».







