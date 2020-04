Le bulletin de notes d’Edouard Philippe après son grand oral sur TF1

Le télé-enseignement par temps de coronavirus est une épreuve de vérité. Pas moyen de feinter. Confiné dans son bureau de Matignon, Edouard Philippe a répondu, jeudi soir 2 avril pendant deux heures, au contrôle de connaissances de Gilles Bouleau, l’instit de TF1. Enoncé du jour : « Le Premier ministre face à la crise ». « Je ne peux pas répondre à votre question, Gilles Bouleau », a reconnu le Premier ministre vers 21h15 quand l’urbain journaliste lui demandait si les heureux habitants de la Lozère et du Cantal, départements où les patients atteints du Covid-19 se comptent sur les doigts des mains, allaient bientôt pouvoir s’en aller cueillir le muguet…

Un chef du gouvernement qui ne sait pas tout et s’enorgueillit de le dire. Voilà l’un des petits bénéfices de la sombre époque qu’il nous est donné de vivre. « C’est une question difficile », « c’est un problème remarquablement complexe », « il y a beaucoup d’inconnues », « j’écoute les médecins qui sont sur votre plateau », « il peut m’arriver de me tromper »… Bombardé de questions sur les moindres aspects de la grande crise sanitaire, le Premier ministre a fait montre d’humilité. Mais cette modestie face au fléau n’était que le masque FFP2 d’une parfaite maîtrise technique. Contaminations, lits de réanimation, tests sérologiques… Edouard Philippe connaît son dossier médical par cœur.

« Lucide » – son adjectif fétiche pour temps troublé –, le Premier ministre n’a pas esquivé les interrogations des Français collectées par TF1 et les jugements des médecins invités sur le plateau. Qu’a-t-on appris ? Que le confinement durera sans doute après le 15 avril, que le baccalauréat se jouera vraisemblablement au contrôle continu, que le second tour des municipales a peu de chance de se tenir le 21 juin et qu’il faudra sans doute rejouer l’intégralité du scrutin à l’automne dans les 5 000 communes encore en ballottage.Vers une réouverture des écoles en septembre ?

Pas vraiment de quoi entrevoir le bout du tunnel. « Certes, c’est le printemps et les vacances, mais le confinement, ce n’est pas se déplacer en France », a souligné l’homme des 80 kilomètres par heure sur les nationales. Tous ceux qui comptaient renouer avec les congés payés au grand air n’ont qu’à se retenir.

Flegmatique, Edouard Philippe a aussi défendu sa boutique. « L’hôpital tient et il tiendra », a-t-il lancé à l’intention de tous ceux qui se font du mauvais sang pour les urgences et les services de réanimation en surchauffe. La pénurie de médicaments ? Edouard Philippe connaît la liste des huit molécules indispensables à la réanimation qui pourraient, pour certaines d’entre elles, venir à manquer. « J’appelle des industriels, dit-il. C’est un des combats essentiels que nous menons avec le président de la République. Nous avons des ressources, nous avons la volonté. »

Louis, caviste, lui pose la question qui fâche, celle des masques. « On nous a dit que ça ne servait à rien. » Edouard Philippe s’en remet aux experts.

« Le directeur exécutif des programmes d’urgence de l’OMS [Organisation mondiale de la santé, NDLR] continue à dire que le port du masque par la population n’est pas forcément une bonne idée. Ce qui compte le plus, ce sont les gestes barrières et la distanciation sociale… »

Un peu plus tôt, le chef du gouvernement a vanté le transfert de dizaines de patients des régions les plus touchés – Grand Est et Ile-de-France – vers les provinces les plus épargnées par le virus. En France, on n’a pas de masques, mais on a des idées !

Pas question de faire naître de faux espoirs. Le déconfinement que 67 millions de Français espèrent comme naguère les troufions attendaient la quille ne pourra être envisagé que si le pays dispose d’un traitement fiable ou de tests en nombre suffisant pour permettre l’affranchissement de tous ceux qui auront contracté le virus et produit des anticorps. Gloire à ceux qui ont chopé le Covid ! Cette nouvelle élite sera-t-elle bientôt nos nouveaux héros envoyés en reconnaissance dans les rues pour endiguer la contagion ? Edouard Philippe n’a pas voulu préciser dans quel ordre et selon quels critères le déconfinement pourra s’opérer dans un futur encore flou… Tout juste a-t-on appris qu’une cellule dirigée par le haut fonctionnaire Jean Castex réfléchissait « à plusieurs scenarii ». Seule certitude :

« Ce déconfinement ne pourra intervenir que de façon progressive. Pour éviter que nous soyons frappés par une deuxième vague. »

En attendant, le Premier ministre se démène pour ventiler notre économie. Les bouteilles d’oxygène sont des dizaines de milliards d’euros que son gouvernement emprunte et va distribuer aux entreprises et aux ménages. La pratique du chômage partiel a bien réussi à l’Allemagne pour franchir la crise financière de 2008 et repartir plein gaz. Edouard Philippe explique avoir copié la formule. « Notre système d’activité partielle est le plus généreux d’Europe. » Mais le coronavirus n’a pas fait évoluer sa doctrine. S’il rejette l’idée de toute augmentation de la fiscalité pour régler l’énorme ardoise, Edouard Philippe reconnaît que les dettes devront être acquittées… « Le moment venu, il faudra faire face aux choix que nous faisons. » Laissant à Emmanuel Macron la posture du chef de guerre à la Clemenceau, le Premier ministre monte en première ligne comme un combattant presque ordinaire. « J’essaie d’être concentré et tout à ma tâche comme beaucoup d’autres Français », a-t-il confié. Edouard, simple soldat ?

Les notes d’Edouard Philippe

Comportement : 8/10

Humble et en même temps rassurant. Un sans-faute. A même corrigé la bourde de Sibeth Ndiaye en rendant hommage, à deux reprises, au dévouement des enseignants.

Compétences : 7/10

Des explications souvent trop courtes sur les nombreux sujets (masques, médicaments, réanimation…) mais le Premier ministre a semblé maîtriser les dossiers.

Stratégie : 5/10

Il s’agit de faire face au pic de l’épidémie. Mais la suite – et surtout l’issue de la crise – demeure très incertaine… A ce stade, qui pourrait l’en blâmer ?