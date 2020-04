Malgré la relative protection offerte à la RPD et à la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) par le blocus total mené par l’Ukraine, et les mesures de prévention prises rapidement dès l’apparition de cas de COVID-19 de l’autre côté de la ligne de front, les républiques ont annoncé les 30 et 31 mars leurs premiers cas officiels de coronavirus. Le premier cas de coronavirus dans le Donbass annoncé en RPL Quatre semaines après l’apparition du premier (…)

–

International







Source link