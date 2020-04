Comment le premier ministre ose-t-il parler de déconfinement alors que nous sommes en pleine vague épidémique, et que nous n'avons aucun moyen d'assurer une sortie de déconfinement de manière correcte. Nous sommes incapables d'assurer le confinement et nous parlons de déconfinement. Le tracking grâce aux smartphones, méthode employée dans nombre de pays pour contrôler le confinement n'est pas mis en place. Le tracking non, mais la traque policière, dans certains (…)

