vers un report au mois d’octobre ?

Après le maintien – controversé – du premier tour, le 15 mars dernier, et le report du second avant l’été en raison de la situation sanitaire exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19, le calendrier des élections municipales pourrait être encore bousculé. Si la date du 21 juin a été, un temps, évoquée le second tour pourrait finalement avoir lieu en octobre, selon « le Figaro », ce jeudi 2 avril.

Je n’irai pas voter

Selon les informations de nos confrères, le président de la République a en effet profité du conseil des ministres, mercredi 1er avril, pour évoquer la possibilité d’un report du scrutin au mois d’octobre prochain.

Emmanuel Macron réunira le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, et celui du Sénat, Gérard Larcher, ce jeudi 2 avril lors d’un déjeuner afin d’évoquer la possibilité d’un tel report. Et de s’assurer de leur soutien. La question devrait aussi être soulevée à Matignon car Edouard Philippe doit réunir, lors d’une visioconférence, les leaders de l’opposition. Et le sujet devrait être abordé.

Réorganiser le premier tour pour les maires non-élus ?

Si les communes dont les maires et les conseils municipaux ont été élus dès le premier tour, et le resteront, ne sont pas concernées par ce report, la question se pose pour les quelque 4 000 autres communes.

Sauf que. L’hypothèse d’un report du second tour en octobre ouvre un flou institutionnel : une ordonnance présentée le 1er avril prévoit que dans les communes où un second tour des élections municipales est nécessaire, il peut être reporté au plus tard à la fin juin. Ainsi, si le calendrier se confirme pour octobre, des modifications institutionnelles seraient à prévoir. Comme l’a relevé le Conseil d’Etat le 18 mars dernier, si la crise sanitaire devait « rendre impossible l’organisation du deuxième tour avant l’été », alors « il appartiendra aux pouvoirs publics de reprendre l’ensemble des opérations électorales dans les communes où les conseils municipaux sont incomplets ». Comprenez : l’intégralité du scrutin (les deux tours) pourrait être à refaire dans les communes où aucune liste ne l’a emporté au premier tour.

