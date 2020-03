les pompes funèbres surchargées dans les foyers épidémiques

Dans la région Grand Est ou en Île-de-France, les entreprises de pompes funèbres commencent à ressentir les conséquences de l’épidémie de Covid-19. Dans ces zones qui sont les principaux foyers du nouveau coronavirus en France, la hausse du nombre de décès ces dernières semaines surcharge ces services, où les cercueils ne cessent d’arriver. Dans le Haut-Rhin, certains malades morts des suites du virus ne pourront pas être inhumés avant une dizaine de jours. Un afflux tel que dans certaines entreprises, les cercueils viennent même à manquer.

Pour les professionnels, il est impératif de se protéger pour ne pas être contaminés. « Quand on va sur un décès qui est à domicile ou dans des établissements qui sont un peu moins pourvus, on a plus de risque donc on prend vraiment toutes les précautions, que ce soit la charlotte, les surchaussures », explique l’un d’eux. Mais selon certains opérateurs funéraires, la profession ne serait pas suffisamment équipée.

