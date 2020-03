« La France a joué le jeu de la mondialisation. Elle se retrouve aujourd’hui désarmée »

La crise du coronavirus annonce-t-elle le retour des frontières, la fin de la mondialisation, ou l’instauration d’un Etat fort ? Pour le député les Républicains (LR) du Vaucluse, Julien Aubert, c’est une évidence : la pandémie va remettre en cause le modèle économique ultralibéral et mondialisateur qui règne sur la planète depuis la chute de l’URSS. Oubliées les présidences de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy ! Se réclamant du gaullisme, Julien Aubert se veut le chantre de la République souveraine et renvoie dos-à-dos « néo-libéralisme » et « étatisme social », tous deux coupables, à ses yeux, d’avoir « dévoré l’Etat régalien ». Interview.

Que révèle, selon vous, la crise du coronavirus ?

Tout d’abord, avant de parler chiffres, c’est une terrible crise de notre modèle de civilisation, un drame humain qui va durablement marquer la société Française, car elle a révélé une vulnérabilité maximale.

Cette pandémie de coronavirus dévoile au plan économique le phénomène de démondialisation, qui a commencé en réalité en 2008, lors de la crise des subprimes. La mondialisation a commencé dans les années 90, 2000, au moment de la création de l’Organisation mondiale du commerce. A cette époque, la croissance du commerce mondial est deux fois plus forte que celle du PIB.

Depuis 2008, ce n’est plus le cas. La crise du coronavirus ne fait que conforter cet état de fait. Nous sommes entrés dans une pha

