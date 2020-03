Eldor Shomurodov à la conquête de l'Eldorado

Avec six buts, Shomurodov est le meilleur buteur de l’Ouzbékistan dans les qualifications asiatiques

L’attaquant de Rostov a participé à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA

Il a la ferme intention de qualifier son pays pour sa première Coupe du Monde de la FIFA

À chaque campagne de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™, sa nouvelle star ouzbèke.

Lors des qualifications pour Allemagne 2006, c’est Alexander Geynrikh qui fait parler de lui avec quatre buts qui aident l’Ouzbékistan à participer aux barrages asiatiques. Les Loups blancs s’inclinent finalement face au Bahreïn en raison des buts inscrits à l’extérieur. Pour Afrique du Sud 2010, le légendaire Maksim Shatskikh excelle et fait trembler les filets à huit reprises. Son pays va jusqu’au quatrième et dernier tour de qualification. Les Centre-Asiatiques sont tout près de créer l’exploit pour Brésil 2014 également puisqu’ils ratent la qualification directe à la différence de but, derrière la République de Corée. Cette fois-là encore, le capitaine Server Djeparov donne l’exemple avec des prestations d’exception et quatre buts marqués.

Aujourd’hui, c’est au tour d’Eldor Shomurodov de se forger une belle réputation. Il a déjà marqué six buts en cinq sorties, permettant ainsi à l’Ouzbékistan de prendre la tête du Groupe D du deuxième tour de qualification asiatique pour Qatar 2022. Et s’il n’a jamais vu son pays passer le cap, l’attaquant est convaincu que cette fois, c’est la bonne : l’Ouzbékistan participera à sa première Coupe du Monde de la FIFA.

« Une qualification pour la Coupe du Monde est très importante pour l’équipe, pour le pays et pour moi personnellement », explique l’attaquant du FC Rostov dans un entretien à FIFA.com. « Trente-quatre millions d’Ouzbeks rêvent de Coupe du Monde depuis tant d’années. Je veux apporter ma contribution parce que se qualifier pour la Coupe du Monde aurait un impact énorme sur le football dans notre pays. »

« C’est vrai que nous ne sommes pas passés loin à plusieurs reprises », reconnaît le joueur de 24 ans. « Mais nous avons échoué au moment le plus important. Aujourd’hui, la nation toute entière attend qu’on écrive enfin l’histoire et j’espère que cette fois, on y arrivera et qu’on rendra notre peuple fier. »

Du haut de son 1m90, Shomurodov s’est montré prolifique tout au long des qualifications pour Qatar 2022. Il a ouvert son compteur but dans une victoire sans appel 5-0 contre le Yémen avant d’inscrire un doublé dans un succès 3-1 sur Singapour. Il a aussi fait trembler les filets contre une excellente équipe d’Arabie saoudite, même si son pays s’est incliné 3-2. Malgré cette déception, Shomurodov a à nouveau fait mouche deux fois dans une victoire 2-0 sur la Palestine pour offrir la première place du groupe à l’Ouzbékistan.

S’il est aussi fort aujourd’hui, l’attaquant estime que c’est grâce à deux légendes qui ont été sa source d’inspiration. « Je regardais souvent les matches de Fernando Torres et de Didier Drogba quand j’étais petit », dévoile-t-il. « J’admirais tellement Torres pour son style de jeu et j’aimais Drogba pour la confiance qu’il affichait sur le terrain. Je travaille très dur pour devenir un attaquant qui leur ressemblerait. »

Shomurodov, lui, a commencé à faire parler de lui lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, à l’édition 2015 en Nouvelle-Zélande. Il inscrit deux buts dans ce tournoi alors que l’Ouzbékistan crée la surprise en atteignant les quarts de finale.

« C’était une expérience incroyable », se souvient-t-il. « Ces deux buts m’ont vraiment mis en confiance. Je peux dire que ce tournoi a eu une importance durable sur moi. »

Auteur de 19 buts en 42 sélections avec les A depuis, le jeune Shomurodov est déjà le septième meilleur buteur international de l’histoire de son pays, à 15 réalisations de Shatskikh. Un record que Shomurodov espère dépasser un jour.

« En tant qu’attaquant, le principal, c’est de marquer le plus de buts possibles, d’aider l’équipe et de donner du bonheur aux supporters », affirme-t-il. « Je veux marquer à chaque match. Mon rêve est de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale d’Ouzbékistan. Je vais faire de mon mieux pour atteindre cet objectif. »





