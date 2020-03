VIDEO. Le violon du soliste Renaud Capuçon est « aussi exceptionnel qu’un Manet ou un Modigliani »

Le violoniste français de renommée mondiale Renaud Capuçon fait réviser son violon dès qu’il est à Paris, entre deux représentations à travers le monde : un guarnerius de 1737, appelé le « Vicomte de Panette ». Le virtuose, âgé aujourd’hui de 44 ans, ne le quitte jamais et donne en sa compagnie 120 concerts par an.

« Il sonne bien mais on va quand même vérifier un peu si tout est en ordre », dit le musicien au magazine « 13h15 le samedi » (replay) dans le taxi qui le conduit chez son luthier Pierre Barthel, à qui il confie cette œuvre d’art de plus de 280 ans : « J’étais à Abou Dhabi il y a cinq jours, et je ne sais pas si c’est le temps, mais j’ai l’impression qu’il s’est un peu rétréci. Regarde le chevalet, je me demande s’il n’est pas un peu en avant… »

« C’est dingue, presque trois cents ans ! »

« Le médecin va agir », affirme Renaud Capuçon en donnant son précieux instrument à l’homme de l’art qui est « l’unique personne qui a le droit d’y toucher. Personne d’autre ». Quelques infimes réglages sont réalisés. L’artiste teste alors sa merveille au milieu de l’atelier-boutique : « C’est encore un tout petit peu voilé, un rien, comme si le chant était un petit peu plus étroit. »

Le luthier analyse de son côté : « Il est peut-être un tout petit peu moins rond, mais plus dynamique. Il manque de profondeur. » Le guarnerius repasse alors entre les mains d’or de Pierre Barthel pour une ultime mise au point. Renaud Capuçon estime que son violon est « aussi exceptionnel qu’un Manet ou un Modigliani… Cela fait rêver de voir l’étiquette, un bout de parchemin qui date de centaines d’années… 1737, c’est dingue, presque trois cents ans ! »

