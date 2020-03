Avertissement : Le vrai libéralisme, droite et gauche unis dans l’erreur, de Pascal Salin. Le texte qui suit rend compte de ce livre qui expose des principes qui seront d’autant plus nécessaires quand nous sortirons de la crise sanitaire que les partisans de l’interventionnisme étatiste à tous crins voient dans l’économie de guerre et l’autarcie, non pas une réponse exceptionnelle, mais une solution pérenne vers une économie décroissante, en oubliant que (…)

