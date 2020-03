posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Retrouvez ici l’intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: @lorlito Tout à fait. Il s’agit du ministre des Finances du Land de Hesse (un peu au-dessus de la Bavière pour ceux qui ne voient pas où c’est) qui s’est donné la mort. Il a été retrouvé près d’une voie de chemin de fer. « Aujourd’hui nous pouvons supposer qu’il était profondément inquiet », a commenté le président du Land. « C’est précisément dans ces moments difficiles que nous aurions eu besoin de quelqu’un comme lui« .

: Salut Pierre, est-ce vrai qu’un ministre régional allemand de l’économie s’est suicidé ?

: Bonjour @Dupuis74, parmi les 25 ordonnances inscrites au Journal officiel depuis jeudi, le gouvernement donne la possibilité à l’employeur d’imposer, unilatéralement, mais équitablement entre les salariés, la prise de dix jours de RTT ou de jours contenus sur un compte épargne temps. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre article.

: Bonjour, je suis actuellement en télétravail afin de pouvoir garder ma fille dont la crèche est fermée. Mon employeur peut-il me forcer à prendre mes RTT et autres congés sur cette période ?

: Bonjour @Calou, le vaccin contre la grippe ne vous protège absolument pas du Covid-19. « Le coronavirus n’a rien à voir avec la grippe. Les comparer revient à comparer un chat et un poisson : ce sont deux animaux, mais c’est tout », ont récemment expliqué des chroniqueurs spécialistes de la santé, sur France Inter.

: Bonjour pourriez-vous me dire si les personnes vaccinées contre la grippe saisonnière sont mieux protégées ou non contre le covid 19? Merci

: Bonjour @Andréa, déjà, par définition tout le monde est sensible au coronavirus. Mais certaines personnes sont plus à risques : le gouvernement a publié une liste des personnes risquant de développer une forme grave d’infection au Covid-19. On compte, entre autres, les personnes âgées de 70 ans et plus, celles souffrant d’une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou d’hypertension, les diabètiques ou encore, les personnes ayant un cancer.

: Bonjour, J’ai 62 Ans , plutot sportif mais avec un traitement, léger, de fond pour Asthme. Suis je plus sensible au coronavirus ? Aurai je de fortes probabilités d’etre sous respirateur ?? ……et le pourcentage de chance de guérison?

: Bonjour , le gouvernement a mis en ligne une carte qui permet de consulter en direct le nombre de contaminations au Covid-19 mais aussi de patients hospitalisés, rentrés chez eux ou décédés, département par département. En Vendée, on constate ainsi qu’il y a 65 patients hospitalisés pour le Covid-19.

: Bonjour. Je vis en Vendée. Quelle est la situation dans mon département s’il vous plaît ? Merci

: Bonjour @Arsla et @Angélique, il est vrai que les cliniques privées n’ont pas immédiatement été sollicitées. Mais la situation a évolué. Dans l’est du pays, les lits des hôpitaux privés sont de plus en plus occupés et dans les Hauts-de-France, des cliniques ont accueilli neuf premiers patients en provenance des CHU de Lille et Tourcoing. En Ile-de-France, les cliniques se remplissent de plus en plus. Notre article vous en dit plus.

: Bonjour, dans quelle mesure les cliniques privées et leur personnel sont-ils sollicités durant cette crise ?

: Mais pourquoi les cliniques privées ne reçoivent pas de patient porteurs du covid19?

: Bonjour @Eldo, le nombre de cas de contaminations en Allemagne a augmenté de 8% en 24 heures, pour atteindre 52 547 cas, dont 389 cas mortels, selon les statistiques publiées par l’Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses, autorité fédérale de la santé. Le pays a l’un des taux de mortalités les plus faibles, notamment parce qu’il a commencé très tôt à mettre en place une politique de tests systématiques, comme l’explique La Croix.

: Pouvez-vous faire un bilan de la situation en Allemagne s’il vous plait?

: Bonjour @MariusFrd, ce n’est plus possible et ce serait imprudent. Vous prendriez le risque de faire circuler le virus, de contaminer vos proches (vous pouvez être porteur asymptomatique) et de recevoir une amende. Il est donc fortement conseillé de rester chez vous. Courage !

: Étudiant, je suis resté confiné pour être sûr de ne pas avoir le virus et le faire circuler. Ai-je encore le droit de rentrer chez mes parents maintenant ?

: Bonjour à tous ! Le réveil est un peu plus difficile que d’habitude avec une heure en moins mais je vous retrouve avec grand plaisir pour ce direct jusqu’à 16 heures. N’hésitez pas à poser vos questions avec le hashtag . Et bon réveil !