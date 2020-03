Les chiffres de contamination des USA ont explosé avec 104.000 contaminés au 28 mars et après avoir hier dépassé la Chine pourtant 4 fois plus peuplée. Une croissance depuis plusieurs jours de plus de 12.000 contaminés et 20.000 le 28/3. Ce sont les conséquences probables du retard pris dans la détection et du peu de sérieux accordée à la pandémie…

–

Santé







Source link