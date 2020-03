« Après cette épreuve, nous devrons ralentir la mondialisation »

« Reprendre notre destin en main » et « maîtriser la mondialisation » : c’est que qu’appelait de ses vœux l’essayiste David Djaïz dans « Slow démocratie », son dernier livre paru en octobre. Alors que le coronavirus continue de se propager à travers le monde, cet enseignant à Sciences-Po Paris, passé par l’ENS et l’ENA, tire les premiers enseignements d’une crise globale et pointe la trop grande dépendance de l’économie française vis-à-vis de l’industrie chinoise. Entretien.

Quelles leçons tirez-vous de cette crise ?

Nous étions dans une phase de mondialisation sans précédent dans l’histoire, avec une intégration commerciale et financière très élevée et des flux de personnes considérables. Il y a ce chiffre que je trouve très parlant : en 2019, 1,4 milliard de personnes ont voyagé dans un autre pays que le leur à des fins touristiques, soit près d’un sixième de l’humanité. D’un coup, tout s’est arrêté. Les chaînes de valeurs ont été touchées en leur cœur : l’appareil industriel chinois, qui est encore l’atelier du monde. Les frontières se sont fermé les unes après les autres sans coopération. Il n’y a plus d’avion dans le ciel. On s’est rendu compte que l’intégration et l’ouverture qu’on pensait acquises et irréversibles pouvaient s’interrompre brutalement. C’est la preuve que la mondialisation est fragile. Depuis la fin des années 1970, elle s’est caractérisée par une augmentation continue des interdépendances mais sans les solidarités. Cette dissociation nous a exposés à des

