WorldCupAtHome : Revivez Pays-Bas – Brésil !

Ce samedi à 15h00 (CET), #WorldCupAtHome vous propose de revivre Pays-Bas – Brésil (Afrique du Sud 2010)

Replongeons-nous dans les plus grands matches de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™

Les Pays-Bas ont remporté ce quart de finale grâce à un doublé de Sneijder

Le match entre les Pays-Bas et le Brésil a été le premier quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010™. Menés au score après un but de Robinho en début de rencontre, les Néerlandais ont renversé la vapeur en seconde période grâce à un doublé de Wesley Sneijder. Quant aux Brésiliens, ils ont terminé le match à 10.

📝En bref

Pays-Bas 2-1 Brésil

2 juillet 2010 | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth

⚽Buts :

Pays-Bas : Wesley Sneijder (53’, 68’) | Brésil : Robinho (10’)

Compositions :

Pays-Bas : Maarten Stekelenburg, Gregory van Der Wiel, John Heitinga, Andre Ooijer, Giovanni van Bronckhorst (c), Mark van Bommel, Nigel de Jong, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Dirk Kuyt, Robin van Persie (Klaas Jan Huntelaar 85’)

Brésil : Julio Cesar (c), Maicon, Lucio, Juan, Michel Bastos, (Gilberto Melo 62’), Felipe Melo, Dani Alves, Gilberto Silva, Kaka, Robinho, Luis Fabiano (Nilmar, 77’)

👇Le contexte

Il s’agit de la quatrième confrontation entre les deux équipes en Coupe du Monde, la deuxième en quarts de finale. À États-Unis 1994, sur la route de son quatrième sacre mondial, la Seleçao avait battu une équipe néerlandaise qui comptait dans ses rangs des stars du calibre de Dennis Bergkamp, Ronald Koeman et les jumeaux De Boer. Quatre ans plus tard, à France 1998, elle avait de nouveau eu raison des Oranjes, en demi-finales cette fois.

Bien que privés de leur défenseur central Joris Mathijsen, forfait sur blessure, les Pays-Bas vont aligner une cinquième victoire consécutive dans cette édition 2010. Après leurs succès en phase de groupes face au Danemark, au Japon et au Cameroun, ils ont dominé la Slovaquie en huitièmes. Comme quatre ans plus tôt en Allemagne, le Brésil verra donc sa campagne mondialiste prendre fin en quarts de finale.

⚔️ Les clés du match

Le public du Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth ne doit pas attendre longtemps avant d’assister à l’ouverture du score brésilienne. Alors que l’on ne joue que depuis neuf minutes, Felipe Melo transperce la défense néerlandaise d’une ouverture luumineuse à l’attention de Robinho, qui trompe Maarten Stekelenburg. À ce stade, la Seleção semble partie pour dominer les débats.

Sans une série d’interventions exceptionnelles de Stekelenburg, les Néerlandais auraient très bien pu regagner le vestiaire avec un passif plus lourd. La tendance va s’inverser. Huit minutes après la reprise, Sneijder égalise d’un centre-tir qui effleure la tête de Felipe Melo avant de terminer sa course au fond des filets.

Un quart d’heure plus tard, Sneijder poursuit son récital en doublant la mise. Robben brosse un corner rentrant prolongé au premier poteau par Dirk Kuyt, qui permet au numéro 10 de battre Julio Cesar de la tête à bout portant. Dans la foulée, le Brésil subit un nouveau coup dur avec l’expulsion de Felipe Melo, coupable de s’être essuyé les crampons sur la cuisse de Robben.

🌟 Un joueur dans le match

Après avoir mis quatre matches et 355 minutes pour inscrire deux buts en Afrique du Sud, Wesley Sneijder a doublé son compteur en l’espace d’un quart d’heure contre le Brésil. Ce doublé face aux quintuples champions du monde a beaucoup compté pour le milieu de terrain intériste : « Il m’a suffi de mettre la tête. Ç’a été une super sensation de marquer », a-t-il déclaré au sujet de son but à la 68e minute.

🎙️Entendu

« On a montré au monde entier que Pays-Bas-Brésil, c’est une affiche fantastique. Enfin, on a réussi à les battre [après les défaites à États-Unis 1994 et France 1998] » – Wesley Sneijder, milieu de terrain des Pays-Bas et Homme du match

« Aujourd’hui, on a mis environ 25 minutes à se défaire du trac. On n’était pas malheureux de n’être menés que 1-0 à la pause. À la pause, je leur ai dit de jouer leur jeu en deuxième période. Une fois qu’on a mis notre premier but, on a bien mieux joué et on a prouvé qu’on avait une équipe très solide » – Bert van Marwijk, sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas

« On est tous dégoutés car on sait qu’on aurait pu faire mieux. Le football est une grande source de joie mais aujourd’hui, les gens au Brésil sont tristes, c’est malheureux. » – Robinho, attaquant du Brésil



Netherlands – Brazil Kaka of Brazil (L) controls the ball under pressure from Nigel De Jong of the Netherlands



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Wesley Sneijder of the Netherlands celebrates scoring his te



Dani Alves of Brazil (R) jumps over Nigel De Jong



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Wesley Sneijder of the Netherlands scores his side's second



Nigel De Jong of the Netherlands challenges Robinho of Brazil



Maarten Stekelenburg of the Netherlands celebrates the own goal by Felipe Melo of Brazil



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Luis Fabiano of Brazil (L) and John Heitinga of the Netherl



Netherlands' striker Arjen Robben grabs his leg after a challenge



Kaka of Brazil (L) controls the ball under pressure from Andre Ooijer of the Netherlands



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Robin Van Persie and John Heitinga of the Netherlands celeb



Wesley Sneijder of the Netherlands celebrates the own goal



Robinho of Brazil looks dejected



Netherlands' midfielder Wesley Sneijder (R) and defender Giovanni van Bronckhorst



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Luis Fabiano of Brazil (front) is held by Andre Ooijer of t



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Nigel De Jong of the Netherlands challenges Dani Alves of Br



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Luis Fabiano of Brazil (L) vies for the ball with John Heit



Players celebrate with Wesley Sneijder of the Netherlands



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Felipe Melo and Julio Cesar of Brazil jump to defend a cros



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Robin Van Persie (L) of the Netherlands in action against F



Wesley Sneijder of the Netherlands celebrates the own goal by Felipe Melo of Brazil by waving into a TV camera



Felipe Melo of Brazil scores an own goal after a cross



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Felipe Melo and Julio Cesar of Brazil jump to defend a cros



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Felipe Melo and Julio Cesar of Brazil jump to defend a cross



Arjen Robben of the Netherlands lies injured on the pitch



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Robinho of Brazil reacts as his first goal is disallowed fo



Julio Cesar of Brazil in action



Luis Fabiano of Brazil tackles John Heitinga of the Netherl



Robinho of Brazil scores



Luis Fabiano of Brazil (L) in action against Giovanni Van Bronckhorst of the Netherlands



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Maarten Stekelenburg of the Netherlands makes a diving save



Robinho of Brazil (C) in action against Gregory Van Der Wiel (L) and Nigel De Jong of the Netherlands



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Arjen Robben of the Netherlands is surrounded by Felipe Mel



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Robinho of Brazil scores the opening goal during the 2010 F



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Kaka of Brazil falls under the challenge by Mark Van Bommel



Kaka of Brazil takes a shot on goal



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Robinho of Brazil (R) battles for the ball with Nigel De Jo



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Nigel De Jong of the Netherlands attempts to pull back Robi



Kaka of Brazil is challenged by Wesley Sneijder of the Netherlands



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Arjen Robben of the Netherlands vies for the ball against G



Mark Van Bommel of the Netherlands tackles Kaka of Brazil



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Kaka of Brazil falls under the challenge of Wesley Sneijder



Carlos Dunga head coach of Brazil kneels on the touchline



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Juan of Brazil challenges Robin Van Persie of the Netherland



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Luis Fabiano of Brazil (9) in action against Andre Ooijer (



Robinho of Brazil (L) battles for the ball with Gregory Van Der Wiel of the Netherlands



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Maicon of Brazil gestures to the linesman during the 2010 FI



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Andre Ooijer of the Netherlands (L) kicks the ball under pr



Kaka of Brazil (C) vies for the ball with Andre Ooijer of the Netherlands



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Michel Bastos of Brazil gestures to Referee Yuichi Nishimur



Michel Bastos of Brazil wins the header as Arjen Robben of the Netherlands



Nigel De Jong of the Netherlands challenges Dani Alves of Brazil



Kaka of Brazil reacts during the quarter-final match between Netherlands and Brazil



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Lucio of Brazil is challenged by Dirk Kuyt and Wesley Sneij



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Carlos Dunga head coach of Brazil reacts on the touchline d



Lucio of Brazil is tackled by Dirk Kuyt of the Netherlands



A general view of Brazil fans as they enjoy the atmosphere



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Felipe Melo of Brazil challenges Wesley Sneijder of the Net



Mark Van Bommel of the Netherlands attempts to tackle Maicon of Brazil



Brazil celebrate



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Robinho of Brazil is challenged by Gregory Van Der Wiel and



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Gilberto Silva of Brazil throws an object from the pitch dur



Referee Yuichi Nishimura gestures to Luis Fabiano of Brazil and Mark Van Bommel of the Netherlands



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Robinho of Brazil celebrates scoring the opening goal durin



Robinho of Brazil celebrates scoring



Arjen Robben of the Netherlands is closed down by Dani Alves of Brazil



Lucio of Brazil waits in the tunnel



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Felipe Melo of Brazil challenges Wesley Sneijder of the Neth



Robinho of Brazil celebrates



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Maicon of Brazil and Giovanni Van Bronckhorst of the Nether



Juan of Brazil reacts to a missed chance



Carlos Dunga head coach of Brazil (second right) and coaching staff



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Luis Fabiano congratulates Robinho of Brazil after he score



Brazil and Netherlands enter the pitch



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Kaka of Brazil is tackled by Nigel De Jong of the Netherlan



Luis Fabiano congratulates Robinho of Brazil



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Robinho of Brazil celebrates scoring the opening goal durin



Robinho of Brazil celebrates scoring the opening goal with team mate Kaka



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Robinho of Brazil challenges Nigel De Jong of the Netherland



Robinho of Brazil celebrates scoring the opening goal



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Michel Bastos of Brazil challenges Arjen Robben of the Nethe



Mark Van Bommel of the Netherlands defends an attack by Gilberto Silva and Juan of Brazil



Robinho of Brazil celebrates scoring the opening goal



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Arjen Robben of the Netherlands controls the ball during th



Robinho of Brazil celebrates



Kaka of Brazil (C) battles for the ball with Nigel De Jong of the Netherlands (L) as Mark Van Bommel of the Netherlands (R) looks on



Michel Bastos of Brazil (L) battles for the ball with Arjen Robben of the Netherlands



Robinho of Brazil celebrates scoring



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Julio Cesar of Brazil celebrates Robinho's opening goal dur



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Luis Fabiano (L) celebrates with Robinho of Brazil after he



Luis Fabiano congratulates Robinho of Brazil after he score



Luis Fabiano (R) congratulates Robinho of Brazil after he scored



Brazil's striker Luis Fabiano rolls on the grass in pain



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Luis Fabiano congratulates Robinho of Brazil after he score



PORT ELIZABETH, SOUTH AFRICA – JULY 02: Robinho of Brazil celebrates scoring the opening goal durin



Nigel De Jong (8) and Arjen Robben (2R) of the Netherlands



Brazil's striker Robinho (R) fights for the ball with Netherlands' defender Gregory van der Wiel (L)



Robinho of Brazil celebrates scoring





🔜 La suite

En demi-finales, Sneijder claque son cinquième but de la compétition, contribuant au succès 3-2 des siens face à l’Uruguay. Les Oranje atteignent leur troisième finale de Coupe du Monde, après celles de 1974 et 1978. Dans le match pour le titre, l’Espagne se révèle trop forte, Andres Iniesta offrant le titre aux champions d’Europe en prolongation. Côté brésilien, ce revers a mis un terme au premier mandat de Dunga à la tête de l’équipe nationale. L’ancien capitaine de la Seleçao reprendra les commandes après la Coupe du Monde 2014, où les locaux prirent la quatrième place.





Fifa