mettez-vous au vert avec des gestes simples pour la planète

Les médicaments ne peuvent plus être collectés pour les organisations humanitaires depuis une loi de 2008. (Ilustration) (MAXPPP)

En cette période de confinement obligatoire, vous avez du temps ! Profitez-en pour reverdir votre habitat grâce à des gestes simples et bons pour la planète.

Le printemps, plus le confinement, c’est le moment de faire le tri de vos vêtements, vos livres, vos objets. Vous pouvez les recycler en les donnant à des associations comme par exemple le Secours populaire français, qui aide plus de trois millions de personnes chaque année.

D’autant plus que la France produit beaucoup de déchets ménagers, plus de 500 kilos par habitant et par an, comprenant le textile, dont l’industrie est un pollueur majeur. En 15 ans, la consommation de vêtements a doublé, alors que leur durée de vie a été divisée par deux. Si vos vieux jeans sont trop usés pour être offerts à Emmaüs, vous pouvez leur donner une seconde vie sous forme de chiffons, ou encore, les donner à des fabricants qui font du neuf avec du vieux, comme le fait Mudjeans, rencontré récemment dans un salon.

Il faut dire que plus de deux milliards de jeans sont fabriqués dans le monde chaque année, principalement en Asie, pour environ 7 euros pièce, dont beaucoup sont revendus à plus de 100 euros.

L’énorme gâchis des médicaments : 23 000 tonnes sont inutilisées chaque année par les particuliers, ce qui représente un gâchis d’environ sept milliards d’euros, surtout lorsqu’on sait que 80% des principes actifs vendus en pharmacie sont produits en Chine. Puisqu’on parle de médicaments, profitons de ce confinement pour les trier, d’autant que certains pays ont adopté la vente à l’unité, mais une levée de boucliers des labos et des pharmaciens ne l’ont pas rendue possible.

Alors on incinère les boites, même si les médicaments qu’elles contiennent ne sont pas périmés. C’est une loi votée en 2008, pendant que se meurent des millions de personnes qui n’ont pas accès aux soins. La solidarité s’arrête souvent au coin de la rue.

Pour les vêtements, notamment les jeans, achetez les en coton bio, et non décolorés par des produits toxiques, et ça consomme moins d’eau. Pour les médicaments, faites la liste de ce que vous avez déjà, avant d’acheter, et surtout ne pas les jeter à la poubelle. Enfin, demandez à votre député s’il serait aujourd’hui opportun de changer la loi, pour donner les médicaments non utilisés et encore valides à ceux qui en ont besoin, médicaments qu’Aviation sans frontières, se chargera d’envoyer gratuitement n’ importe où dans le monde.