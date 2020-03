L’Europe à la maison / 12-15 ans

Synthèse



Bienvenue sur la page de « L’Europe à la maison » pour les 12-15 ans ! Ici tu vas découvrir l’Europe tout en t’amusant. Chaque matin, nous te donnons rendez-vous pour le « quart d’heure européen » sur cette page et les réseaux sociaux pour en apprendre toujours plus sur l’Europe. Le mercredi, samedi et dimanche, pendant le quatre-heures européen, découvre des desserts succulents venant de toute l’Europe et cuisine les pour ta famille. Apprendre des nouvelles choses avec des jeux, ça a l’air cool non ? Pas une minute à perdre, c’est parti !

Le quart d’heure européen

Pendant le quart d’heure européen, rendez-vous tous les jours sur cette page, ainsi que sur Facebook et Twitter pour découvrir 2 nouveaux jeux et en apprendre plus sur l’Europe. Deviens un super-héros européen, un incroyable architecte de l’Europe et bien plus encore ! Prêt à relever le défi ?

Apprendre l’histoire et la géographie de l’Europe en s’amusant

Où se situe Rome ? Madrid ? Bruxelles ?… De quelle couleur est le drapeau du Danemark ? du Portugal ? de la Roumanie ? des Pays-Bas ?

Pars à la découverte des pays de l’Europe, de ses drapeaux, ses personnages célèbres… Chaque jour découvre un nouveau jeu et apprends-en plus sur l’Europe.

Samedi : replace les capitales européennes (2/10)

Vendredi : replace les capitales européennes (1/10)

Spécial lancement : replace les capitales européennes (1/10)

Apprendre la culture européenne en s’amusant

Dans quel pays se trouve le château de Dracula ? Quel est le sport préféré des Espagnols? Et des Danois ? Dans quel pays trouve-t-on la Forêt Noire ? Pourquoi la pizza est-elle une spécialité de l’Italie ?

Pars à la découverte de la culture européenne, de ses monuments, ses sports, ses traditions, ses forêts, ses artistes, ses hymnes… Chaque jour découvre un nouveau jeu et apprends-en plus sur l’Europe.

Samedi : deviens un architecte de l’Europe (2/10)

Vendredi : deviens un architecte de l’Europe (1/10)

Spécial lancement : Découvre les poésies à travers toute l’Europe

Le quatre-heures européen

D’où vient le tiramisu ? les gaufres ? Quelle est la spécialité de la Bulgarie ? de la Grèce ou encore des Pays-Bas ?

Chaque mercredi, samedi et dimanche, nous te donnons rendez-vous sur cette page, Facebook et Twitter pour le quatre-heure européen. Devine d’où viennent les spécialités et cuisine les pour toute ta famille !

Samedi : Découvre les gaufres !

Et pour les parents, profitez de cette période de confinement due au coronavirus (Covid-19) pour mettre à jour vos connaissances sur l’Union européenne. A quoi sert le Parlement européen ? Comment la Commission européenne prend-elle ses décisions ? Ou encore quelle est la différence entre le Conseil européen, le Conseil de l’UE et le Conseil de l’Europe ? Que s’est-il passé depuis les élections européennes ? Découvrez-le sur Toute l’Europe.