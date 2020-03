Donald Trump veut trop tard à devenir chef de guerre

Quand le virus tue, l’espoir fait vivre. Le secrétaire au Trésor des Etats-Unis Steven Mnuchin a un rêve. Un rêve qui ressemble à un troisième trimestre 2020 « gigantesque » pour l’économie, juste avant la présidentielle de novembre. Un trimestre où les Américains libéreront une « demande refoulée » et retourneront à un « monde normal » en même temps que les traitements antiviraux et vaccins stopperont les dégâts causés par le coronavirus. Good luck with that. Peu de chances que cela se produise. Car avant le troisième trimestre, il y aura le deuxième, et il ne fait aucun doute que le choc sera bien plus violent qu’en 2008-2009. Le 18 mars, la banque JP Morgan est allée jusqu’à prédire, pour le deuxième trimestre, une contraction de… 14 % de l’économie américaine.

Messages contradictoires

Aucun président, dans l’histoire des Etats-Unis, n’a survécu politiquement à une récession violente. Et tous savent que leurs chances de réélection dépendent de la bonne santé économique. Donald Trump le premier. Le 4 février, dans son discours sur l’état de l’Union, il déclarait fièrement : « Depuis mon élection, les marchés boursiers américains ont grimpé de 70 % » et l’économie « progressait à un rythme inimaginable il y a encore peu, et nous ne reviendrons jamais, jamais en arrière ».

Ne jamais dire jamais… Il est certes trop tôt pour prédire le résultat d’une élection présidentielle lointaine de plus de sept mois, surtout dans le contexte actuel, mais les chances de Donald Trump semblent avoir fondu comme neige au soleil. Tout semble se liguer contre lui. Sa gestion de la crise, tout d’abord : obsédé par la santé de l’économie, il a refusé pendant des semaines de reconnaître la réalité du danger posé par le Covid-19, au point de parler de « canular » démocrate. Résultat, les sondages montrent déjà des Américains plus confiants dans l’action du gouvernement fédéral en général qu’en leur président : 62 % pour le premier, contre 48 % pour Trump, selon NBC/The Wall Street Journal.

Et cela risque d’empirer à mesure que la crise s’aggrave. D’autant que le style de Trump – narcissique, impréparé, vindicatif – s’accorde mal à la gestion de crise que l’on attend d’un leader en temps de guerre. Le réflexe naturel des Américains est de se rallier derrière leur président quand une crise grave frappe leur pays, mais ce président-là ne les aide pas, ne cessant de multiplier les messages contradictoires, les initiatives farfelues et, surtout, de refuser d’accepter la moindre responsabilité personnelle. Trump cherche maintenant à endosser le rôle de général en chef posté sur la ligne de front, mais on peut compter sur les démocrates pour ressortir, avant l’élection, tous ces clips où il niait la réalité du problème et annonçait une disparition rapide, comme par magie, de ce « virus chinois ».

« Opération Romney »

Deuxième faiblesse majeure de Donald Trump : son adversaire, le modéré et consensuel démocrate Joe Biden. Même s’il n’a pas le charisme d’un Barack Obama, son ancien vice-président affiche depuis le début de la crise une sûreté de ton et une gravité en phase avec le sérieux de cette crise. Il a commencé à rappeler le rôle important qu’il avait joué pendant la crise de 2008-2009, et l’on peut compter sur lui pour détailler la façon dont il a contribué à sauver les Big Three de Detroit (General Motors, Ford et Chrysler) et faire adopter un plan de sauvetage de l’économie par le Congrès.

Joe Biden est un ennemi d’autant plus dangereux pour Donald Trump que ce dernier ne peut le plomber par une campagne négative, comme il avait l’intention de le faire dans les semaines qui viennent. L’idée était de profiter des primaires démocrates toujours en cours pour rééditer, avec une campagne publicitaire massive, « l’opération Romney » menée par Obama en 2012 : profitant des divisions républicaines, il avait réussi à faire coller très tôt une image négative à Mitt Romney, dont ce dernier n’avait jamais pu se détacher par la suite. Inutile de dire que « l’opération Biden » a été annulée, du moins pour les prochains mois : elle ferait très mauvais effet si des Américains meurent par milliers.

Virage à 180 degrés

Troisième handicap de Donald Trump : son message, jusqu’à l’arrivée du coronavirus sur le territoire américain, promettant d’ »assécher le marais » de Washington en « taillant » dans une « bureaucratie fédérale boursouflée ». Ce qu’il a fait en partie, mais au mauvais endroit – par exemple en démantelant la cellule de la Maison-Blanche chargée de coordonner la réponse à une pandémie – et en démoralisant les serviteurs de l’Etat. Donald Trump effectue désormais un virage à 180 degrés, ouvrant en grand les vannes des fonds publics et épousant un discours rooseveltien de « gouvernement à la rescousse ». Mais le créneau est déjà occupé par les démocrates et sa reconversion tardive risque de ne pas convaincre.

Encore une fois, tout reste possible. On peut imaginer – ou plutôt espérer ! – que le nombre de morts aux Etats-Unis restera très en-deçà des prévisions les plus pessimistes, supérieures à 2 millions. Il est possible que l’ingéniosité des Américains permette de pallier en partie ce qui s’annonce comme une pénurie majeure de ventilateurs et lits de soins intensifs. Et l’on ne peut exclure la disponibilité rapide de traitements efficaces. En d’autres termes, il n’est pas impossible que Trump puisse se présenter devant les électeurs, en novembre, comme général d’une guerre victorieuse. Mais ce n’est pas, très loin s’en faut, le scénario le plus probable.