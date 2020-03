Distribuer des dividendes, est-ce vraiment criminel ?

Soutien de l’Etat ou paiement de dividendes, il faudra choisir ! C’est ce qu’a annoncé vendredi Bruno le Maire – en tout cas pour les grandes entreprises. La mesure serait justifiée, en vrac, par la nécessaire » solidarité » actionnaires-salariés, par la » responsabilité sociale » ou la morale ou, simplement, par la prudence. Cette nouvelle crispation jacobine ne résiste guère à l’examen.

Observons d’abord que les actionnaires ont déjà » payé » la crise une fois avec la chute des cours (près de 30% en un mois en moyenne) – certains experts pensent d’ailleurs que la purge est loin d’être terminée. L’idée qu’ils seraient jusqu’alors immunes et devraient à ce titre se sacrifier est donc assez singulière. Elle reflète surtout le préjugé selon lequel le dividende est un luxe dispensable, à la limite une récompense indue dès lors que celui qui le reçoit n’est pas un nécessiteux patenté. Cette dernière affirmation est d’ailleurs elle-même pour partie contestable : les actionnaires des grandes entreprises sont certes parfois des milliardaires, mais la majorité des actions cotées appartiennent indirectement (via l’assurance-vie, les sicav-PEA etc) à des épargnants qui seraient bien heureux d’avoir ce beurre dans leurs épinards en temps de crise.

La » responsabilité sociale » et la morale ? On voit mal la substance de cet argument. Par quelle alchimie ne pas distribuer de dividende rendrait-il vertueux ? Faut-il vraiment préférer la « gentille » entreprise A, qui ne distribue pas et s’en vantera dans ses pubs mais fabrique des armes ou des cigarettes. Ou la « méchante » entreprise B, qui distribue un gros coupon pour récompenser ses actionnaires d’une longue attente de 25 ans de R&D sans dividende grâce à la patience desquels elle a pu découvrir un vaccin ou un médicament révolutionnaire ? Tout est évidemment question de circonstances, de cas particulier – d’où la vanité qu’il y a à vouloir légiférer sur ce sujet.

Amazon parangon de vertu ?

Le plus amusant, si l’on peut dire, est que le regard » moral » que l’on jette souvent sur ce sujet est bien naïf du point de vue financier ! Peu de gens le savent, mais la distribution de dividendes ne change rien à la valeur du portefeuille de l’actionnaire car le cours d’une action cotée baisse automatiquement de la valeur du dividende au lendemain de sa distribution. Ainsi la valeur d’un titre combinée à celle du dividende auquel il donne droit est-elle identique, que le dividende soit élevé… ou qu’il soit nul. Un actionnaire s’enrichit à raison du profit généré par l’entreprise où il a investi, que l’entreprise distribue ou non ce profit. Dès lors, tous les slogans ronflants et pseudo-altruistes du type : « Je ne distribue pas de dividende parce que je fais passer l’homme avant la finance » sont pure imposture. D’ailleurs, même si lui, au moins, n’en fait pas un argument moral, Amazon n’a jamais distribué de dividende – est-il pour autant un parangon de vertu ?

Les « bons conseils » de Bercy…

L’argument de la prudence est en revanche très puissant : oui, en période de grande incertitude économique et de tension financière, la préservation du cash doit être la priorité du manager. Or, le dividende est une sortie de cash dispensable – il est donc très rationnel d’y renoncer. Mais croit-on vraiment que les chefs d’entreprises ont besoin de Bercy pour le savoir ? Beaucoup avaient d’ailleurs annoncé la suspension ou la réduction de leur dividende bien avant que le Ministre les y invite… simplement parce que c’était l’intérêt de leur maison! Qui peut croire que l’Etat sait mieux qu’eux piloter leur position cash ?

…et la lâcheté du politique

Reste l’explication » politique « . On ne peut pas aider les entreprises si on les laisse distribuer des dividendes, expliquent en privé des conseillers du Prince : » les gens ne comprendraient pas « . Admettons – même si, hors interdiction, bien peu de situations scandaleuses apparaitraient sans doute… pour la simple raison que bien peu d’entreprises sont suicidaires. Soyons du moins conscients qu’il s’agit une fois de plus de renoncer par lâcheté à expliquer l’économie de marché aux Français, et ne nous étonnons pas qu’ils en aient une si faible compréhension.