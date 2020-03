« On dit toujours après ce qu’il fallait faire avant ! »

C’est un médecin qui connaît bien le monde politique. Jean-Martin Cohen-Solal a occupé de nombreux postes à responsabilité : directeur du Comité français d’éducation pour la santé (on lui doit la campagne « Un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts »), conseiller santé de la campagne de François Mitterrand en 1981 puis au cabinet des ministres Edmond Hervé et Bruno Durieux dans les années d’apparition du Sida, directeur général de la Fédération nationale de la Mutualité française (qui regroupe les 500 mutuelles françaises). Tout en continuant à pratiquer, à temps partiel, la médecine générale. « Retraité actif », il vient de rejoindre en renfort l’équipe du Samu de Paris. Interview.

Vous avez connu d’autres crises sanitaires, qu’est-ce que celle-ci a d’inédit ?

J’étais au cabinet du ministre de la Santé quand est apparu le virus du Sida. C’était un choc pour nous, médecins de la génération du baby-boom, car on pensait connaître toutes les maladies infectieuses. Après, nous avons connu plusieurs crises : la maladie de la vache folle où on annonçait des centaines de morts en Europe, le Sras au début des années 2000, H1N1. A chaque fois, on annonçait des catastrophes qui ne sont pas arrivées. Ce qui a fait baisser la vigilance. On a pensé que ce virus aurait le même sort que les autres. C’est l’inverse : ce coronavirus est arrivé en Europe alors que les précédents peu ou pas. De plus, il a, au moins, la même nocivité ici qu’en Chine : il va à toute allure, sans traitement c

