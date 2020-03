Michel Hidalgo n'est plus

Michel Hidalgo est décédé ce jeudi 26 mars

Il a dirigé l’équipe de France de 1976 à 1984

Il a écrit une des plus pages de l’histoire des Bleus

Michel Hidalgo est décédé. L’ancien sélectionneur de la France s’est éteint chez lui, à Marseille, ce jeudi 26 mars, quatre jours après son 87ème anniversaire.

Il était arrivé à la tête des Bleus en 1976, il avait progressivement métamorphosé une sélection alors moribonde en une armada séduisante et conquérante sur la scène internationale.

Il avait qualifié la France pour la Coupe du Monde de la FIFA, Argentine 1978, mettant fin à 12 ans d’absence sur la scène mondiale pour les Bleus, qui n’ont pas dépassé la phase de groupes.

Quatre ans plus tard, Hidalgo a mené la France en demi-finale d’Espagne 1982 où elle était tombée douloureusement contre l’Allemagne. « Il y avait 1-1 et ça a coupé notre élan, même si finalement nous avons mené 3-1 en prolongation avant d’être rejoints par l’Allemagne. Malheureusement, nous avons perdu aux tirs au but et nous avons raté la finale qu’on espérait tous, celle de la Coupe du Monde. C’était très dur à supporter. J’ai jamais vu une équipe d’hommes devenir ainsi une équipe de minimes après un match », avait confié le technicien en 2014 à FIFA.com.

La consécration est arrivée deux ans plus tard avec le triomphe de la France à l’UEFA EURO 1984, à l’issue duquel Hidalgo a quitté son poste de sélectionneur.

Il laissera l’image d’un grand passionné, proche de ses joueurs et défenseur d’un football-plaisir qui a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire des Bleus.





