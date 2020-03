Malgré le coronavirus, les centres de rétention pour étrangers ne seront pas fermés

Saisi en référé, le Conseil d’Etat n’a pas accédé à la demande des associations de soutien aux immigrés de fermer, le temps de la crise du coronavirus, les « centres de rétention administrative » où sont détenus (« retenus » dans le vocabulaire officiel) les étrangers en instance d’expulsion. Selon le Gisti et la Cimade, ces centres font porter un risque de contamination aux personnes concernées ainsi qu’au personnel qui travaille dans les centres.

Le Conseil considère dans son ordonnance que les conditions actuelles ne sont pas « susceptibles de porter par elles-mêmes atteinte au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert son état de santé ». Il note par ailleurs que le nombre d’occupants de ces centres a chuté depuis le début de la crise. Sur les 1 800 places des 26 centres, on ne comptait jeudi que 152 personnes retenues, a calculé le Conseil : « Il résulte de l’instruction que le nombre de personnes retenues dans les

centres de rétention administrative a diminué dans des proportions très importantes depuis que l’épidémie de covid-19 a atteint la France. Le nombre des personnes nouvellement placées en rétention s’est, de même, très substantiellement réduit et devrait être marginal dans la période à venir. Alors que les 26 centres de rétention ont une capacité d’accueil totale d’un peu plus de 1 800 places, ils ne comptaient ainsi que de l’ordre de 350 personnes retenues à la fin de la semaine du 16 mars 2020 et seulement 152 personnes à la date du 26 mars 2020.

A cette dernière date, 9 centres de rétention ne comptaient aucun étranger retenu, 5 centres comptaient moins de 5 étrangers retenus et 5 centres comptaient entre 6 et 16 étrangers retenus. Seuls deux centres dépassaient ce dernier effectif, avec 37 personnes retenues au Mesnil-Amelot, pour une capacité de 120 places si elles sont regroupées dans un seul des deux centres situés dans cette localité, et 53 personnes retenues à Vincennes, pour une capacité de 237 places. »

Selon le Conseil d’Etat, les chefs des centres de rétention ont les moyens de faire appliquer les consignes d’hygiène et de « distanciation sociale » visant à prévenir la propagation du Covid-19.

Commentant sur Twitter le rejet de la requête, la Cimade regrette que la haute juridiction administrative ait validé « la poursuite d’une politique d’enfermement et d’expulsion inutile, illégale et qui participe à l’aggravation de la crise sanitaire du coronavirus ».

Le Défenseur des Droits, le 19 mars, avait plaidé dans le même sens que le Gisti et la Cimade. Dans une lettre à Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, il estimait qu’au vu de la situation actuelle sanitaire dans le monde, la perspective d’éloignement raisonnable n’était « plus réalisable » :

« En effet, suite aux préconisations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à limiter le risque de diffusion du virus, de nombreux pays ont décidé de restreindre l’accès à leur territoire en fermant les frontières. »

Le Défenseur des droits demandait donc au ministre « de procéder à la fermeture immédiate des centres de rétention administrative, dans l’attente de l’amélioration du contexte sanitaire en France ». Jusque là sans succès.