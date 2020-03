En raison de la situation actuelle et des développements en cours concernant le coronavirus (COVID-19), la FIFA et le Comité d’Organisation de la Blue Stars/FIFA Youth Cup ont décidé d’annuler la 82ème édition du traditionnel tournoi des jeunes prévue les 21 et 22 mai 2020. La santé des participants et des spectateurs est toujours une priorité absolue pour les organisateurs.

La prochaine édition de la Blue Stars/FIFA Youth Cup à Zurich-Altstetten est prévue les 12 et 13 mai 2021.





Fifa