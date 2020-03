La pandémie était une préoccupation des Français mi-février

Pierre-Pascal Boulanger est professeur d’économie au Lycée Turgot (Paris 3e) et fondateur du Printemps de l’économie, un événement qui devait se tenir à Paris avec 120 experts et économistes du 24 au 27 mars. Cette manifestation, avec une trentaine de débats publics et gratuits, est devenue avec les Jeco de Lyon l’un des grands rendez-vous populaires autour de l’économie. Challenges fait partie des nombreux partenaires de l’événement.

Challenges – La huitième édition du Printemps de l’économie aura-t-elle lieu un jour?

Pierre-Pascal Boulanger, fondateur du Printemps de l’économie – Oui, elle est déjà reprogrammée pour le mois d’octobre.

Vous aviez fait réaliser une enquête d’opinion mi-février pour alimenter les débats, on commençait alors à parler du coronavirus…

L’institut OpinionWay avait effectivement réalisé pour le Printemps de l’économie une enquête du 19 au 20 février auprès d’un échantillon de 1.032 personnes. La crainte d’une pandémie mondiale figurait déjà dans les peurs des Français. Mais en sixième place, juste derrière la réforme des retraites.

Quels étaient à l’époque les sujets de préoccupations principaux des Français?

Dans l’ordre: le dérèglement climatique, la protection des données et les mouvements migratoires.

Vous avez décidé de garder le même thème, à savoir la guerre économique. L’effondrement économique actuel va-t-elle l’exacerber?

Il est bien sûr top tôt pour le dire, mais les premiers signes ne sont pas très encourageants, notamment du coté des relations sino-américaines. Et le combat pour le virus se fait avant tout dans un cadre national. D’ailleurs, l’entité nationale est celle que les Français trouvent la plus protectrice. Quand il faut mener un combat, on fait confiance à l’Etat, bien plus qu’à l’Europe ou même à l’échelon local. Le sondage administré au début de la crise du Covid-19 montrait déjà le désir des Français de plus de protection face aux risques de guerres en tout genre: la majorité des Français, y compris les CSP +, sont désormais favorables au protectionnisme. Et au niveau européen, ils expriment une attente d’une Europe sociale plus efficace. Avec la crise du coronavirus, la prise de conscience des failles de la mondialisation est brutale.

Dans quel état va sortir la mondialisation de cette crise?

La mondialisation est une indéniable réussite quand le cycle fonctionne, mais elle porte en elle ses fragilités. J’aime me référer à Maurice Allais, l’un de nos grands économistes, distingué par le prix Nobel en 1988. Il était libéral, mais sans rejeter une certaine forme de protectionnisme dans certains secteurs. Il avait tout compris des dangers d’une globalisation à outrance. Celle qui fait que nous n’avons pas de quoi produire des masques sur notre territoire, ou que les composants des médicaments les plus essentiels sont importés.

Comment se passent vos cours à distance avec vos élèves de terminale?

Plutôt bien, nous sommes une trentaine en visioconférence via la plateforme du Cned qui marche très bien. Nous traitons actuellement le chapitre sur l’Europe dans l’économie globalisée qui a été envoyé au préalable aux élèves. J’étais au départ sceptique, mais après plus d’une semaine d’expérience je suis très agréablement surpris: les élèves sont attentifs, la parole est plus libre, y compris chez ceux qui n’avaient pas l’habitude d’intervenir.

Pour l’enseignant, c’est très exigeant, il faut être encore plus clair et pédagogique, j’ai vraiment l’impression de faire de la production intellectuelle in vivo. Le seul regret est de ne pouvoir « sentir » sa classe depuis mon confinement, les enseignants me comprendront…