Doucet (EELV) distance Blanc (LR-UDI) et Cucherat (LREM)

Dans cette élection inédite, à deux volets, les Lyonnais sont appelés à voter le même jour pour leurs représentants à la métropole et à la mairie de Lyon. Gérard Collomb, candidat La République en Marche à la métropole, se heurte à une dissidence sérieuse dans son propre camp. Son ancien bras droit, David Kimelfeld, actuel président de la métropole lyonnaise, a bravé les consignes parisiennes et maintenu sa candidature, contre son ancien patron. Même chose à Lyon, où l’ancien compagnon historique de Collomb à la mairie, Georges Képénikian, mène une liste rebelle contre l’héritier désigné de l’ancien maire de Lyon, Yann Cucherat. Cette guerre interne, sentant furieusement la fin de règne du parrain politique d’Emmanuel Macron, pourrait bien bénéficier aux deux candidats écologistes, Bruno Bernard (métropole) et Grégory Doucet (Lyon).

A Lyon, le dernier combat de Gérard Collomb, l’empereur trahi

Résultats des candidats au premier tour (estimations) :

Gregory Doucet (EELV) : 29 %

Etienne Blanc (LR-UDI) : 16,7 %

Yann Cucherat (LREM) : 14,9 %

Georges Képénikian (dissident LREM) : 12 %

Nathalie Perrin-Gilbert (PCF-LFI) : 10 %

Sandrine Runel (PS, PRG, Place publique) : 7 %

Agnès Marion (RN) : 5 %

Denis Broliquier (Centristes) : 4 %

