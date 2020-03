Deux ou trois trucs qui m'interrogent

Ce que révèle cette crise sanitaire, c’est avant tout la décrédibilisation, si c’est encore possible, de la parole politique et de celle des fameux « sachants » économistes et experts autoproclamés, trop souvent complices dans leurs analyses qui toutes vont dans le même sens, celui de la parole dominante, celle des 1%. Mais la révélation principale de cette crise, cela aura été la mise en lumière des petits, des sans grades, de ceux qui sont méprisés mais qui travaillent dans (…)

