Coronavirus : le PSG a récolté 200.000 euros avec son maillot collector

« LIGUE 1 – La belle initiative du PSG a trouvé succès. Lancé mercredi, le maillot collector « Tous Unis » su0027est écoulé à 1.500 exemplaires et nu0027est désormais plus disponible. Ainsi, le club parisien a récolté plus de 200.000 euros en soutien des hôpitaux de Paris. »







