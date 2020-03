des semaines de 60 heures de travail pour certains salariés

Pour permettre à des entreprises d’assurer des activités essentielles pendant l’épidémie de coronavirus, le gouvernement a autorisé mercredi 25 mars l’augmentation hebdomadaire de la durée du travail jusqu’en décembre. Les salariés pourront faire exceptionnellement 60 heures par semaine au lieu de 48 heures. Sur une période consécutive de douze semaines, ils pourront travailler 48 heures au lieu de 44.

La Confédération des PME approuve ce dispositif exceptionnel. « Lorsqu’il s’agit d’alimenter la population, ce n’est pas une question d’horaire, c’est une question qu’il faut que ça fonctionne. C’est une mesure transitoire, mais néanmoins nécessaire », affirme Jean-François Asselin, le président de cette confédération. Les heures supplémentaires seront majorées au-delà de 35 heures et payées 10 à 25% en plus. Seuls certains secteurs jugés nécessaires à la nation à la sécurité de la nation sont concernés par ces mesures : l’agro-alimentaire, la logistique, les transports ou les télécommunications. Mais les syndicats CFDT, CGT et FO s’alarment pour la santé des salariés.



