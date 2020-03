des états américains limitent l’accès à l’avortement au nom de la lutte contre l’épidémie

Au Texas, les 24 cliniques qui pratiquent encore des interruptions volontaires de grossesse ont reçu l’ordre de déclarer toutes les opérations « non-urgentes » sauf en cas de danger pour la vie de la mère. Les contrevenants s’exposent à des peines pouvant aller jusqu’à 180 jours de prison et 1 000 dollars d’amende. L’Ohio a pris des mesures similaires.

« J’agis dans l’intérêt des Texans« , assure le gouverneur du Texas, le républicain Greg Abbott. « Nous voulons être certains d’avoir les lits nécessaires ainsi que les personnels disponibles pour répondre au Covid-19 », justifie-t-il.

Au Texas et dans plusieurs états américains, la fenêtre légale pour une interruption volontaire de grossesse étant déjà limitée, reporter les interventions revient à les interdire, estiment les associations qui militent pour le droit à l’avortement. « Je sais bien que nous devons faire face à ce défi du coronavirus mais le service que nous apportons aux femmes est essentiel », a déclaré Ken Lambrecht, directeur du planning familial texan. Il promet de « continuer à aider notre communauté de la meilleure manière et aussi longtemps que possible ».

Dans l’Ohio, trois cliniques ont refusé de se plier à l’ordre de repousser les avortements, expliquant qu’il s’agissait de procédures médicales, essentielles et urgentes.

Alors qu’un Américain sur deux est désormais confiné, dans 18 états sur 50, Donald Trump reste opposé à la fermeture complète du pays et pronostique un retour à la normale d’ici quelques semaines.

The LameStream Media is the dominant force in trying to get me to keep our Country closed as long as possible in the hope that it will be detrimental to my election success. The real people want to get back to work ASAP. We will be stronger than ever before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2020