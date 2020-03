ces entreprises qui modifient leur production pour contribuer à l’effort de crise

Dans cette entreprise de l’Orne, habituellement, des litres de crème pour le corps, de cosmétique bio et de crème solaire sortent de ces cuves chaque jour. Mais depuis cette semaine, l’entreprise élabore un tout nouveau produit qu’elle n’a jamais fabriqué : du gel hydroalcoolique.

« Ce n’est pas le même process, mais la même technologie qui est utilisée« , explique Didier Guérin, le président d’Inavive lab. 24 heures ont suffi pour lancer la production et deux tonnes de gel ont été données gracieusement. Une évidence pour le patron : « C’est du réflexe. Les gens ont besoin d’aide, on les aide, point. On ne peut pas faire autrement« . Mais si certains produisent pour aider, d’autres aident pour maintenir leur activité, comme une entreprise de textile qui s’est convertie le temps de la crise pour coudre des masques.

