posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

: et @William31, il n’y a pas de restriction de distance pour aller faire ses courses, mais le gouvernement appelait, il y a quelques jours, à éviter les hypermarchés et à préférer les commerces de proximité quand c’est possible. Si vous n’avez pas le choix, cependant, il faudra vous munir d’une attestation et expliquer tout ça aux forces de l’ordre si vous vous faites contrôler.

: Bonjour, est-il possible d’aller faire ses course en vélo, chercher son pain par exemple?

: Bonjour à tous, mon commerce de proximité souffre de pénurie, ai-je le droit d’aller au centre commercial situé entre 10-20 km de chez moi, et en vélo, je n’ai pas de voiture ?Merci et bonne journée !

: Bonjour . Le gouvernement autorise les déplacements « brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle ». Le vélo ne rentre pas dans ce cadre et « constitue une infraction susceptible de verbalisation », selon la Fédération française du cyclisme. C’est arrivé à un habitant de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), qui a été verbalisé à 200 m de chez lui, selon Le Parisien.

: Peut-on sortir de chez soi pour exercice à vélo en respectant le cadre établi des sorties ? Si non, pourquoi ?

: Bonjour @Rv Plouf. Fin février, des médias chinois affirmaient que dans la ville de Guangdong (située dans le sud du pays), 14% des patients guéris avaient été à nouveau été testés positifs quelques semaines plus tard. Mais cela s’explique sans doute par le fait que le virus était resté dans leur organisme malgré la guérison. « Les Chinois ont mené des études animales et les animaux ne recontractaient pas la maladie, a expliqué au Parisien Marie-Paule Kieny, virologue pour l’OMS. Cela vaut pour le temps court. Personne ne sait si on peut être à nouveau infecté quelques mois plus tard. » Notons aussi que le virus peut muter et, dans ce cas, réinfecter des personnes guéries.

: Bonjour. Une personne ayant contracté le Covid-19 et en ayant guéri peut-elle le recontracter ?

: Bonjour @Bernard. « Attention à vos données personnelles, n’utilisez pas de support numérique pour vos attestations », prévient le gouvernement sur son site dédié à l’épidémie. Vous pouvez soit imprimer la nouvelle attestation dérogatoire, soit la recopier à la main sur papier libre.

: Bonjour, où trouver la nouvelle attestation dérogatoire numérique pour smartphone.

: Bonjour @Céline. Se déplacer pour la garde de ses enfants fait partie des motifs autorisés et mentionnés sur l’attestation. Le père de vos enfants peut donc venir chercher votre fils à votre domicile. Si c’est d’un commun accord, il est aussi possible de reporter ce week-end et de l’ajouter au temps de garde futur, comme a choisi de le faire cette famille interrogée par France 2.

: Non, cher @Philippe. Si vous n’avez pas d’imprimante, il va falloir recopier l’attestation sur papier libre, comme l’indique le site du gouvernement dédié à l’épidémie.

: Quand on n’a pas d’imprimante ? Comment peut-il faire pour produire les attestations ?Pouvons-nous les remplir sur notre smartphone et réaliser un PDF pour figer la date et l’heure ?D’avance merci

: Bonjour . Vous pouvez venir en aide à votre compagne, si elle est dépendante. Vous devrez cocher la quatrième place de la nouvelle attestation : « déplacement pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ». Mais je vous invite à limiter vos contacts pour éviter toute contamination.

: Bonjour,Ma compagne habite à 40 Km de chez moi , handicapé visuel , elle ne peut pas se déplacer , sans permis , puis-je lui faire les courses ? Si oui , quelle cases cochés ?Merci

: Bonjour à toutes et à tous ! Je rejoins ma collègue Marie-Violette Bernard dans ce live pour répondre à vos questions sur l’épidémie, le confinement et tout les sujets qui en découlent. N’hésitez pas à poser vos questions avec le hashtag . Je ferai tout mon possible pour y répondre.

: Bonjour @Michelle. Sachez tout d’abord que vous êtes extrêmement nombreux à nous poser des questions chaque jour. Nous faisons notre possible pour répondre à un maximum de commentaires, mais nous ne pouvons répondre à tous ! Selon le site du gouvernement, « si vous avez débuté la période de confinement dans votre résidence secondaire, vous devez y rester ». Si vous vous trouvez dans une situation particulière (par exemple si votre location de vacances touche à sa fin ou si vous vous étiez déplacée pour aider une personne vulnérable), vous pouvez « rentrer chez vous en invoquant le motif impérieux sur l’attestation dérogatoire de déplacement ». Je vous rappelle toutefois que le mot d’ordre est de rester chez soi : une fois le lieu de confinement choisi, sauf motif prévu par l’attestation dérogatoire, vous devez y rester ! Bonne journée.

: Cela fait au moins 10 fois que je pose ma question. Je suis dans le 31 et veux rentrer vendredi chez moi dans le 95. Ai-je le droit et que dois-je faire par rapport au confinement ? Merci pour votre réponse

: Bonjour @Sarrou. Non, vous ne risquez pas une amende de 135 euros si vous êtes plusieurs dans une voiture, comme nous l’expliquons dans cet article. Le gouvernement précise bien, dans la rubrique « vie quotidienne » de sa page dédiée au coronavirus, que « le covoiturage est possible pour effectuer les déplacements autorisés ». Et d’ajouter : « Chaque passager du véhicule doit être muni d’une attestation (ou d’un justificatif de déplacement professionnel) en règle. »

: Bonjour et bon courage pour la journée ! Je réessaie une nouvelle fois, question relative à votre article sur le covoiturage. La voix du Nord écrit le 19 mars : » attention, covoiturer avec quelqu’un ne vivant pas dans le même foyer est interdit et passible d’une amende de 138 euros. » Pouvez-vous confirmer cette info ? Même pour les collègues allant au travail et n’ayant plus de transports en communs ? Merci d’avance !