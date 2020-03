vers une république sans libertés ?

Depuis son bureau élyséen transformé en bunker, le président de la République semble avoir identifié l’ultime défi lancé par la crise sanitaire du coronavirus : « Ce sera un test pour notre démocratie. Nous devons montrer que nous pouvons protéger le peuple des pandémies sans rien renier de nos principes », a déclaré Emmanuel Macron au « Journal du dimanche ». Périlleuse synthèse ! Car le minuscule virus ne s’attaque pas qu’aux bronches de dizaines de milliers de nos concitoyens, il menace aussi, si l’on n’y prend garde, d’asphyxier notre démocratie.

Assignation à résidence, report des élections municipales, fermetures administratives, réquisitions, couvre-feu dans certaines municipalités… Les mesures d’exception qui se multiplient et s’alourdissent pour combattre la pandémie sont aussi utiles que liberticides ! Restriction des libertés de circuler, de se rassembler, de commercer, de travailler, d’étudier, de voter : c’est la « Déclaration universelle des droits de l’homme » de 1948, annexée à la Constitution de 1958, qui est mise entre parenthèses.

Grand virage orwellien

Big Brother is watching you ! Dans les rues de certaines villes, les forces de l’ordre verbalisent les contrevenants, assistées de drones qui diffusent les consignes. Et déjà des opérateurs téléphoniques se proposent d’utiliser leurs données de géolocalisation pour tracer les individus contaminés, comme cela se pratique à Taïwan et à Singapour, deux micro-Etats cités en exemple pour leur gestion efficace de l’é

