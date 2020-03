Pour les personnes qui présentent des symptômes de COVID-19, il est désormais possible de vérifier grâce à un site internet élaboré par des organismes sanitaires si un traitement présente un risque potentiel de les aggraver. Par ailleurs, le Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique a recensé les questions les plus posées en ce qui concerne la prise de médicaments dans le cadre de l’épidémie.





Sante magazine