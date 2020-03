Test Blu-ray : Adults in the room

Adults in the room



France, Grèce : 2019

Titre original : –

Réalisateur : Costa-Gavras

Scénario : Costa-Gavras, Yanis Varoufakis

Acteurs : Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur

Éditeur : Wild Side Vidéo

Genre : Drame, Histoire

Durée : 2h07

Date de sortie cinéma : 6 novembre 2019

Date de sortie DVD/BR : 25 mars 2020

Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire de l’austérité imposée prime sur l’humanité et la compassion. Là où vont se mettre en place des moyens de pression pour diviser les deux hommes. Là où se joue la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque des temps modernes…







Le film

[3,5/5]

« Vue de loin, à travers le prisme forcément réducteur des médias français et européens, qui ont tendance à s’emballer pour une actualité brûlante avant de la délaisser au profit de la prochaine attraction de la semaine, voire du jour, la crise financière et économique en Grèce a tout l’air d’être résolue. Après l’agitation autour de l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement d’extrême gauche il y a quelques années, le calme semble être revenu, grâce au retour aux affaires d’un parti politique qui s’évertue à appliquer sans broncher le statu quo, ainsi que les exigences des créanciers étrangers, conçues pour maintenir le pays dans l’étau d’une dette éternelle. Et pourtant, pour un bref instant, une parenthèse dans le temps que personne n’a finalement eu le courage de transformer en une opportunité en or, il aurait été possible de changer réellement les choses, les mentalités et même, peut-être, soyons fous, le cours de l’humanité ! C’est de cette occasion misérablement ratée que parle Adults in the room, dans lequel Costa-Gavras adopte – pour le pire et surtout pour le meilleur – un point de vue férocement partisan. Car le réalisateur, qui retourne enfin dans son pays natal afin d’y produire pour la première fois l’un de ses films en plus de cinquante ans de carrière, adopte de près le point de vue de Yanis Varoufakis, l’ancien ministre des finances grec, une star du rock éphémère, autant adulé que détesté par les médias, à travers le livre que celui-ci avait écrit sur ces quelques mois mouvementés. On pourrait cependant argumenter que le cœur du récit n’est guère le combat valeureux d’une nouvelle garde communiste contre un système profondément injuste, mais au contraire l’immobilisme de cet ordre du monde capitaliste, incapable de faire preuve d’une ouverture d’esprit inouï face au marasme financier grec.

La liberté encadrée par l’ordre

Sans doute la plus grande qualité du travail de Costa-Gavras est qu’il n’a jamais cherché la facilité. Ses désormais dix-neuf films ont beau être plus ou moins réussis, ils traitent pour la plupart de sujets qu’un réalisateur moins téméraire laisserait aisément de côté. Dans le cas de Adults in the room, le simple fait de chercher à créer un film de fiction engageant à partir des réunions interminables et stériles des institutions européennes – et de surcroît de celles qui se préoccupent exclusivement du sort financier de nos marchés et de notre monnaie commune – force le respect. Le pari narratif va même encore plus loin, puisque, effectivement, la majeure partie du récit est monopolisée par ces rencontres en comités plus ou moins élargis, où les rares avancées tangibles se heurtent visiblement à toutes sortes d’obstacles procéduriers et de mentalités froissées. Bref, ce film n’a nullement vocation de vous réconcilier avec les aberrations institutionnelles de la Communauté européenne. Il en montre par contre férocement le fonctionnement ou plutôt le dysfonctionnement, tellement les intérêts opposés n’y trouvent un simulacre de consensus que grâce au flegme imperturbable de Christine Lagarde. A chaque nouveau rendez-vous, le personnage principal, conçu à tort ou à raison comme un héros idéaliste sans faille, se casse ainsi les dents contre la duplicité de Schäuble, Sapin et les autres, contre une philosophie de vie qui ressemble à s’y méprendre à la loi du plus fort dans sa variation la plus impitoyable.

La volonté du peuple encadrée par des technocrates

Décortiquée depuis l’intérieur, cette situation, qui remonte à pas si longtemps et qui est appelée à se répéter, tant que la stabilité financière de la Grèce ne sera pas assurée par autre chose qu’un catalogue de restrictions étouffantes, a donc tout d’un cauchemar. Dans ses moments les plus virtuoses, la mise en scène a par ailleurs recours à un vocabulaire onirique. La première fois lors des débuts de Varoufakis devant le conseil intraitable de la Banque Centrale Européenne, avec ces chiffres qui virevoltent au-dessus du cercle infernal des fonctionnaires, une illustration sublime du maelstrom de sommes mirobolantes que plus personne ne veut, ni ne peut concevoir et encore moins payer. Puis, beaucoup plus tard dans le film, qui n’est malgré tout pas complètement exempt de maladresses formelles, comme par exemple l’emploi de la voix off du protagoniste insistant trop sur ce point de vue à la fois privilégié et subjectif, le beau château de cartes des méprises et des coups bas stratégiques s’écroule au détour d’une danse enchantée. Dans les couloirs déserts du centre névralgique de l’Europe à Bruxelles, Alexis Tsipras dans sa réincarnation fictive se perd pour mieux se retrouver, entouré des autres dirigeants au cours d’un ballet, qui symbolise assez ingénieusement à quel point ces chefs d’État doivent marcher sur des œufs pour maintenir les apparences d’une cohésion, censée rassurer et les banques, et le contribuable. Si vous vous souvenez des conséquences du référendum sur l’application des souhaits de la Troïka, il ne vous surprendra pas d’apprendre que le film ne se termine pas tout à fait sur ce moment de grâce cinématographique, mais sur des indications par voie de texte quant à l’issue déprimante des négociations, après tant de démarches de bonne volonté.

Dans Adults in the room, les enfantillages des hauts dignitaires de l’Europe ne prêtent point à sourire. Ils indiquent toutefois adroitement – à condition qu’on veuille bien accepter le marquage politiquement à gauche du propos – tout ce qui ne va pas dans cette structure institutionnelle malade d’un continent de moins en moins capable de faire collectivement face aux problèmes qui se posent à lui. Costa-Gavras n’y signe certes pas une grande œuvre de vieillesse, mais en tout cas un film passionnant sur les coulisses peu reluisantes des finances publiques en général, et de la tragédie grecque contemporaine en particulier, qui ne semble hélas plus émouvoir grand monde. »

Critique de notre chroniqueur Tobias Dunschen. Retrouvez-en l’intégralité en cliquant sur ce lien.







Le Blu-ray

[4,5/5]

Magnifié par un encodage HD de haute volée, la galette Blu-ray de Adults in the room éditée par Wild Side Vidéo rend pleinement justice à la photo du film, signée Giorgos Arvanitis, et à sa tonalité froide et presque désaturée : définition, piqué, respect du grain argentique, couleurs naturelles… Le Blu-ray envoie littéralement le bois niveau visuel, avec un master sublime, un léger grain superbement préservé, et un niveau de détail qui nous permettra d’admirer en profondeur les moindres détails physiques des différents acteurs du film : un vrai travail de pro. Niveau son, comme d’hab avec l’éditeur, VF et VO bénéficient de mixages DTS-HD Master Audio 5.1 qui, dans les deux cas, le boulot est dynamique et enveloppant, et globalement très efficace même si bien sûr l’ensemble est relativement sobre, nous proposant pour l’essentiel des ambiances finement distillées par une scène arrière riche en bruits de fond divers et variés. On dénote néanmoins une indéniable frontalité au cœur de ces deux mixages, qui s’avère cela dit tout à fait cohérente avec l’ambiance et l’esprit du film.

Dans la section suppléments, on trouvera tout d’abord un passionnant making of (40 minutes), qui nous propose un retour très complet sur les différentes étapes de la production du film, largement commentées par Costa-Gavras et l’équipe du film : tournage, décors, effets visuels et post-production, tout est abordé de façon claire et didactique. On appréciera également de se plonger dans un entretien avec Costa Gavras et Yanis Varoufakis (47 minutes), qui prendra des allures de débat autour de l’humiliation de la Grèce par l’Europe, assez brillamment illustrée par le film de Costa-Gavras. Ce passionnant sujet, qui permettra même au spectateur d’approfondir quelques aspects seulement effleurés par le film, est animé par Edwy Plénel, et fut tourné à l’origine pour le site Mediapart Live lors de la sortie du film dans les salles françaises, à savoir le 6 novembre 2019. On terminera le tour de la section bonus avec la traditionnelle bande-annonce.

Attention : suite aux mesures de confinement liées à la crise du COVID-19, Wild Side a dû s’adapter et reporter la sortie DVD & Blu-ray d’Adults in the room, qui demeure néanmoins disponible en VOD & achat digital depuis le 20 mars.









