posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

: Bonjour @Carole. « Sauf nécessité pour porter assistance à des personnes ne pouvant se déplacer seules (personnes à mobilité réduite, enfants…), vous ne devez pas aller accueillir vos proches dans les gares et aéroports », répond le site du gouvernement. Tout dépend donc si votre fille et sa familles sont dépendants mais cela ne semble pas être le cas. Votre fille a aussi le droit de se déplacer pour rentrer chez elle, en taxi ou via les transports en commun et les quelques trains qui circulent encore. Il faudra dans ce cas qu’elle se munisse d’une attestation ou qu’elle la recopie sur papier libre.

: Bonjour, Ma fille eat partie en famille, avant le confinement et seront coincés soit en thailande soit à Munich, selon les vols autorisés. Pas de transport pour se rendre chez eux. Quelle autorisation pouvons nous obtenir, pour aller les chercher, si toutefois, ils arrivent en France avec des entrants en bas âge?

: Bonjour FI ! J habite dans un appartement au sein d une residence privée avec parc. Est ce que le confinement total s appliquerait aussi au parc (privé) ou je peux le considérer comme mon jardin ? Sachant que l idée n est pas d abuser mais bien de faire un petit tour pour defouler les enfants … Merci et bon courage en ces temps !

: Bonjour @Julien. Plusieurs dizaines de communes de l’Hexagone ont instauré un couvre-feu. Ça tombe bien, nous les avons réunies dans une carte.

: Avez-vous la liste de toutes les villes avec un couvre-feu instauré ? Merci !

: Bonjour @Laul et @Cesar. Vous avez le droit de vous déplacer pour aider vos proches âgés ou en situation d’invalidité, considérés comme des personnes vulnérables. Il vous faudra avoir une attestation de déplacement dérogatoire avec le motif correspondant et, surtout, respecter les gestes barrières afin de les protéger ! Bon courage à tous les deux.

: J ai ma mère (personne âgée 92 ans en invalidité) qui demeure dans une ville voisine (25 kms environ de distance) dans un appart type HLM seule (auxiliaires de vie 2 fois par jours qui ne lui font ni de courses alimentaires ou pharmacie). Puis-je me rendre chez elle pour lui donner nourriture ?

: Bonjour Mon oncle a 86 ans il est tout seul ses aides a domicile ne viennent plus il y a des cas de covid dans la société Abrapa. Puis je lui faire ses courses et son ménage ?Je suis équipée de gants et masque

Selon Reuters, les autorités russes faisaient état samedi de 306 cas avérés de Covid-19 et un décès.

: Bonjour. Je repose ma question pour xième fois : quelle est la contamination en Russie ??? Merci et bonne journée.

: Bonjour . La porte-parole du ministère de l’Intérieur indiquait à franceinfo la semaine dernière que vous pouvez vous rendre à votre contrôle technique si vous approchez de la date limite. Dans ce cas, il vous faudra avoir une attestation pour un déplacement de « première nécessité ». Si toutefois le rendez-vous peut être repoussé, il est fortement conseillé de le faire ! Sachez également que de nombreux centres de contrôle technique ont décidé de fermer, même s’ils ne sont pas concernés par les fermetures ordonnées par le gouvernement, comme le note RTL.

: Bonjour, je dois réaliser le contrôle technique de ma voiture dans les prochains jours, est-il possible de me rendre en centre auto ?