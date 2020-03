comment s’organiser en télétravail ?

Travailler à domicile, Julien Holzmann, un enseignant, en a l’habitude. Mais cette fois, il doit le faire avec ses enfants à la maison. « Les difficultés d’organisation ont été vraiment de mettre des limites au temps famille et au temps travail. Les deux-trois premiers jours, le droit à la déconnexion a été très compliqué. On allait, ma conjointe et moi, sur l’ordinateur ou le téléphone, toutes les cinq minutes pour essayer de lire nos mails de travail », confie Julien.

Depuis, ils se sont organisés. Le parent qui travaille reste dans un espace dédié au travail, et le deuxième est dans une autre pièce à côté pour s’occuper des enfants. « Ce qu’il faut retenir, c’est l’idée de structurer sa journée. Ensuite, il ne faut surtout pas culpabiliser. Au fond, le temps avec les enfants, c’est du temps qui est qualitatif », conseille Jeanine Roncati, co-auteure avec Nelly Magré du Télétravail pour les nuls.

