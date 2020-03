L’Europe en région : Hauts-de-France

Synthèse

Boran Tobelem

Située dans le nord de la France, la région Hauts-de-France est la troisième région du pays par sa population. Découvrez ses spécificités et le rôle de l’Union européenne sur le territoire.

Avec ses plus de 6 millions d’habitants en 2019, la région Hauts-de-France est la troisième région française la plus peuplée. Sa superficie (31 806 km2) est comparable à celle de la Belgique.

La géographie des Hauts-de-France est marquée par la présence de la Manche et de la mer du Nord, qui bordent respectivement l’ouest et le nord de la région. Limitrophes de l’Ile-de-France au sud, les Hauts-de-France sont frontaliers de la Belgique au nord. Le Royaume-Uni se trouve pour sa part à 35 kilomètres des côtes françaises, de l’autre côté de la Manche.

La population de la région se concentre principalement dans la ville de Lille et sa métropole, ainsi que dans l’ancien bassin minier. Le Nord, qui comme son nom l’indique est situé au nord des Hauts-de-France, est le département le plus peuplé du pays (2,6 millions d’habitants en 2019) et abrite la métropole lilloise. La région est par ailleurs la deuxième de France la plus densément peuplée, avec 189 habitants par km2 au 1er janvier 2016. La population des Hauts-de-France compte enfin parmi les plus jeunes du territoire métropolitain : les moins de 25 ans représentaient près du tiers des habitants en 2014.

L’économie de la région, avant tout orientée vers l’industrie, connaît une certaine tertiarisation. L’arrêt de l’exploitation des mines de charbon à la fin du XXe siècle, ainsi que la crise connue par certains autres secteurs comme le textile ou la métallurgie, ont effectivement diminué le poids économique de la production industrielle. Cette dernière reste néanmoins très importante, que ce soit dans les deux derniers secteurs mentionnés ou encore la chimie, l’automobile et l’agroalimentaire.

La situation géographique de la région la place cependant au cœur de grands axes européens, lesquels contribuent au dynamisme économique d’activités tertiaires. Ces axes sont à la fois maritimes (ports de Dunkerque, de Calais et de Boulogne-sur-Mer), autoroutiers, ferroviaires (avec le tunnel sous la Manche et plusieurs lignes internationales de TGV comme le Thalys et l’Eurostar) et aériens (aéroports de Lille et de Beauvais). Ils bénéficient notamment aux activités de commerce et de logistique.

L’agriculture est également très développée dans les Hauts-de-France. La moitié du sucre produit en France provient des betteraves cultivées par les agriculteurs de la région, de même que près de 75 % des pommes de terre. Ou encore la quasi-totalité des endives et choux de Bruxelles !

Le PIB par habitant (en standard de pouvoir d’achat) des Hauts-de-France était de 24 200 euros en 2017, en-dessous de la moyenne européenne (30 000 euros). Le taux de chômage s’élève pour sa part à 10,4 % au deuxième trimestre 2019, un chiffre supérieur à la moyenne nationale (8,5 %) et à celle de la zone euro (7,5 % en juin 2019).

Les Hauts-de-France bénéficient de 1,7 milliard d’euros de fonds européens pour la période 2014-2020. Ces fonds interviennent, par exemple, dans le soutien à l’innovation ou encore dans la protection de l’environnement.

Carte d’identité – Région Hauts-de-France Départements : Aisne (02), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Somme (80)

Capitale administrative : Lille

Présidente de région : Xavier Bertrand (Divers droite)

Superficie : 47 784 km²

Population : 6 003 815 habitants (2017)

PIB par habitant (SPA) : 24 200 euros (2017), inférieur à la moyenne européenne (30 000 euros) et similaire à la région de Valence en Espagne (24 300 euros)

Principaux secteurs d’activité : Commerce, logistique, automobile, agroalimentaire, métallurgie, agriculture, pêche, textile, chimie, ferroviaire, tourisme

Financements européens : 1,7 milliard d’euros (2014-2020) Contacts utiles :

La place du Général-de-Gaulle, également appelée la Grand’Place, à Lille (Nord) – Crédits : Alphotographic / iStock

