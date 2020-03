les Ehpad manquent de moyens pour lutter contre le virus

Dans un des Ehpad de l’Hérault, trois personnes âgées sont décédées ces derniers jours. Les trois personnes âgées avaient été contaminées par le Covid-19. Depuis, des tests ont été effectués sur les 86 autres résidents. Mais le problème, c’est que certains ne présentent pas de symptômes respiratoires.



La situation est tendue dans de nombreux autres Ehpad et critique dans un des établissements du Doubs. Douze personnes âgées y sont décédées en deux semaines, selon un décompte observé samedi 21 mars. « Il faut que tous les soignants portent des masques (…) on a besoin de masques chirurgicaux pour toutes les personnes qui sont en contact avec des sujets âgés dans les Ehpad », rappelle un professeur. Quelques 250 millions de masques ont été commandés pour les personnels de santé. Mais ces derniers alertent toujours sur le besoin de blouses et de lunettes de protection pour se protéger et protéger les patients.

Le JT

Les autres sujets du JT