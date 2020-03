« France-info et tout est clair » Déjà, au plus fort du mouvement des Gilets Jaunes, nous avons été nombreux à nous tourner vers le CSA pour dénoncer une rédaction de France-Info ouvertement hostile à ce mouvement populaire aujourd'hui considéré comme historique ; une rédaction on ne peut plus complaisante avec les locataires de l'Elysée, de Matignon et leur politique de gestion d'une crise sociale qui n'est pas près de s'éteindre. En vain : aucune réponse, (…)

–

Médias







Source link