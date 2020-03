Coronavirus: Amazon cesse les commandes « moins prioritaires » en France et en Italie

Amazon va cesser de prendre des commandes jugées « moins prioritaires » sur ses sites français et italien pour se concentrer sur les produits les plus demandés en cette période de pandémie de nouveau coronavirus, a annoncé le géant américain.

« Nous devons concentrer les capacités disponibles sur les articles les plus prioritaires et, à compter d’aujourd’hui, temporairement cesser de prendre des commandes sur certains produits moins prioritaires sur Amazon.fr et Amazon.it », a indiqué le groupe dans un communiqué.

« Les employés de nos centres de distribution se concentreront sur la réception et l’expédition des produits dont les clients ont le plus besoin à l’heure actuelle », poursuit le spécialiste de la vente en ligne.

Ce sont ainsi les produits d’hygiène ou de base pour la maison qui auront la priorité, comme c’est déjà le cas aux Etats-Unis.

Cela s’applique seulement aux nouvelles commandes: celles qui ont déjà été passées seront honorées.

Cette nouvelle politique s’applique aux produits commandés directement auprès d’Amazon ou auprès des vendeurs tiers qui chargent Amazon de stocker et expédier les biens.

D’autres vendeurs tiers ne passant pas par la logistique d’Amazon ne sont pas concernés.

« Les clients peuvent continuer à commander un grand nombre de ces produits auprès de vendeurs tiers qui peuvent les leur expédier directement », souligne le groupe.