Entreprises : jusqu’à quand faut-il travailler ?

Nettoyer les parties communes, sortir les poubelles des immeubles parisiens, c’est encore le quotidien d’un agent de service. Depuis le début de la crise sanitaire lié au Covid-19, les consignes de nettoyage ont changé. « Il faut surtout désinfecter toutes les parties ’boutons’, les parties qu’on peut toucher et il faut aussi qu’elles se protègent avec les gants« , explique Eugenia Faria, cheffe d’équipe.



Insister sur la propreté des points de contact, ces endroits que tout le monde touche est une obsession aujourd’hui. Si la majorité des 1 000 salariés ne peut plus travailler, le patron l’a déjà décidé, il ira à l’essentiel. « On a un rôle très important sanitaire à assurer pendant cette crise, et pour nous le point le plus sensible que nous avons évalué à travers notre plan de continuité, ce sont les poubelles« , déclare Sébastien Boileau, le directeur général de « Utile et agréable ».

