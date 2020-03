posez vos questions sur le coronavirus et le confinement du vendredi 20 mars

Retrouvez ici l’intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour . Je comprends votre surprise, mais votre activité ne correspond pas aux critères édictés par le gouvernement pour le sport : des séances brèves et à proximité du domicile. Même si vous ne rencontrez personne en route, vous oubliez un autre paramètre : si vous chutez, vous allez engorger un peu plus les hôpitaux.

: J’ai l’habitude de faire une ballade en vélo VTT en forêt d’environ 30 km une ou deux fois par semaineJe suis seul et ne croise que très rarement un autre spécimen de la race Sapiens. Dois-je y renoncer ? Et si oui comment justifie on cette contrainte ?

: Bonjour @JeanJean. Je comprends que votre situation soit difficile à vivre. Mais vous devez rester chez vous : votre déplacement ne fait pas partie des exceptions prévues par le gouvernement et surtout, vous risquez de faire circuler le virus et de le transmettre à vos parents. Bon courage !

: Bonjour, Je suis confiné seul dans mon appart. Je peux aller chez mes parents (qui habitent à 200 km de moi) et me confiner avec eux, chez eux ? Merci par avance pour votre réponse

: On me glisse dans l’oreillette que ma réponse à @Utella, qui demandait si elle pouvait se rendre à l’enterrement de son frère, est inexacte. Le gouvernement précise sur son site que cette situation correspond bien à un motif « familial impérieux » et autorise donc le déplacement. L’interdiction de se déplacer pour des obsèques ne vaut pas pour la famille proche.

: Bonjour @Jeanofle. Une balade à moto pour le simple plaisir ne répond à aucune des catégories édictées par le gouvernement : courses de première nécessité, rendez-vous médical, activité physique brève et à proximité, motif professionnel ou familial impérieux, aide aux personnes vulnérables. Vous vous exposez donc à une amende.

: Bonjour, est-il autorisé de faire une balade moto (boucle maison/maison) ? Et si non pour quelle(s) raison(s). Merci

: Comme chaque jour, nous répondons aux questions que vous nous posez dans les commentaires de ce direct. Vous pouvez consulter l’ensemble des réponses du jour à cette adresse (j’en profite pour vous demander un peu de mansuétude, je suis seul ce matin, contrairement au jour précédent).

: Effectivement @Vivy Paris, les déclarations des autorités et des médecins, qui se désolent du non-respect du confinement, ouvrent la voie à un durcissement de celui-ci. Pour avoir une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler, il faut regarder du côté de Wuhan, l’épicentre chinois de l’épidémie. Dans un premier temps, les habitants pouvaient sortir une fois par jour pour aller faire des courses, puis seulement tous les trois jours, puis plus du tout avec un ravitaillement organisé par les comités de quartier. Rien ne dit cependant que le gouvernement français suivra cet exemple.

: Bonjour Thomas, J’ai le sentiment que la rumeur d’un confinement total se précise davantage ces dernières heures (conseil de défense pour le président Macron aujourd’hui, la communauté médicale entière qui plaide pour… ). A quoi pourrait- ressembler un confinement total alors ?Merci pour votre travail : d’avoir une information fiable en ces temps rassure énormément.

: Bonjour @Jack. Oui, vous avez bien compris. L’accès aux « parcs, jardins, promenades, massifs forestiers ou berges de la Seine et de l’Oise » est désormais strictement interdit par la préfecture. Je comprends votre problème, mais la préfecture estime qu’il y a eu trop d’abus. Voici l’arrêté complet, diffusé sur Twitter :

: Bonjour, un arrêté préfectoral est sorti hier dans les Yvelines. Dois-je comprendre qu’il est maintenant interdit de faire de activité physique seul en forêt ? La forêt est à moins de 500m de mon domicile. Et concernant l’activité physique de mon fils de 4 ans ?

: Bonjour @Utella. Le Premier ministre a répondu à cette difficile question mardi, en indiquant que ce n’était pas possible à une personne qui se posait la question pour un ami. Comme membre de la famille, vous pourrez peut-être quand même vous y rendre en arguant d’un « motif familial impérieux », une catégorie prévue par l’attestation.

: Mon frère est décédé il est prévu une crémation en comité réduit 8 personnes maximum. J ai une vingtaine de kilomètres pour m y rendre je me demande à quoi je m expose car il est or de question de le laisser partir seul.

: @Bibine09 Une seule attestation suffit si vous y allez le même jour. Pour vos courses, je ne peux que vous recommander d’aller dans le magasin le plus proche de chez vous.

: Dois-je remplir 2 attestations si je dois aller à la pharmacie et faire mes courses alimentaires en même temps.Et d’habitude je fais mes courses dans un magasin à 20 km de chez moi hors il y en un à 11km que je ne fréquente pas:puis-je toujours aller dans mon magasin alimentaire habituel?

: Ma fille, étudiante à Toulouse et est actuellement confinée là bas. L’annonce du confinement faite mardi soir pour le mercredi midi. ne lui a plus permis de rentrer au domicile en Alsace. Est elle encore autorisée par la loi à prendre la route pour revenir à son domicile chez ses parents en Alsace ?