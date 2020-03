La FIFA ouvre ses archives vidéo pour ramener le football dans les foyers

À l’heure où de nombreuses personnes doivent faire face à des mesures de distanciation sociale en raison de la pandémie de COVID-19, la FIFA a lancé une nouvelle initiative pour ramener le football dans les foyers. Il s’agit ici de mettre à disposition ses archives vidéo sur de multiples canaux, en attendant que le football en direct reprenne ses droits partout dans le monde.

Avec la campagne #WorldCupAtHome, retrouvez en intégralité plus de 30 matches incontournables de la Coupe du Monde de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. À compter du 21 mars 2020, ces rencontres seront disponibles pour la première fois sur FIFA.com, la chaîne YouTube de la FIFA, mais aussi sur Weibo en RP Chine. Ces retransmissions représentent une expérience immersive. En effet, les supporters du monde entier pourront interagir sur les réseaux sociaux pour choisir leurs matches préférés, qui seront rediffusés jusqu’à nouvel ordre.

La communauté pourra également interagir sur le chat en direct de YouTube. En outre, les votes pour le plus beau moment du match sur les différents comptes de la FIFA sur les réseaux sociaux seront l’occasion de simuler l’expérience du direct. Enfin, des documentaires et des interviews avec les joueurs et les entraîneurs permettront d’approfondir l’offre.

Les amateurs de football peuvent accéder à ces contenus sur FIFA.com et/ou sur la chaîne YouTube de la FIFA. Le catalogue des matches à disposition est disponible quotidiennement sur le compte Twitter de la FIFA, ainsi que sur les comptes associés aux différentes compétitions sur les réseaux sociaux, @FIFAWorldCup et @FIFAWWC.

Le premier vote sera l’occasion de faire son choix entre trois affiches de la Coupe du Monde 2014 : le choc du premier tour entre l’Espagne et les Pays-Bas, le duel entre le Brésil, pays hôte de la compétition, et la Colombie, en quart de finale et la finale Allemagne – Argentine.

Par la suite, les supporters pourront désigner un match de la Coupe du Monde Féminine 2019 : France – États-Unis en quart de finale ou la demi-finale entre l’Angleterre et les États-Unis.









