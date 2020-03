La Journée internationale des femmes fêtée par le football indien

Plus de 100 écolières de Goa ont fêté la Journée internationale des femmes

L’équipe nationale féminine d’Inde a inspiré les jeunes jeunes

« Le football féminin en Inde connaît un véritable essor », assure Ashalata Devi

Dimanche 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, trois générations de footballeuses indiennes se sont réunies aux Benaulim Grounds de Goa pour un moment historique pour le football indien.

Lors d’un événement organisé par le Comité d’Organisation Local (COL) de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2020™, des joueuses en activité et d’anciennes joueuses se sont retrouvées pour parler d’avenir. Bembem Devi, Padma Shri et ancienne capitaine de l’équipe nationale, et Ashalata Devi, l’actuelle capitaine, ont discuté avec l’équipe féminine U-17 et plus de 100 fillettes provenant d’écoles et d’ONG de la région de Goa.

Bembem Devi et Ashalata Devi ont également partagé leurs expériences avec les U-17 qui devraient être les premières joueuses indiennes à participer à un tournoi de la FIFA. « C’est très encourageant de voir toutes ces personnes fêter la Journée internationale des droits des femmes et le football féminin indien », s’est réjoui Ashalata Devi. « Le foot féminin a connu une véritable essor depuis mes débuts. Je suis sûre que l’ensemble du pays va se rallier derrière l’équipe en novembre à l’occasion du tournoi. Ces joueuses-là seront une véritable inspiration pour la prochaine génération de filles qui voudront jouer au foot. L’avenir s’annonce prometteur pour le football féminin dans notre pays. »

Un avant-goût professionnel

L’un des temps forts de la journée fut l’atelier ‘gardienne de but’ destiné aux filles des écoles et des ONG, dispensé par Precious Dede, l’actuelle entraîneur des gardiennes de l’Inde U-17 et quadruple participante à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA avec le Nigeria.

Roma Khanna, directrice de tournoi du COL, a ajouté : « Étant donné que l’Inde accueille la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA en fin d’année, nous souhaitions que les filles ait un avant-goût du football professionnel. Ce fut un plaisir de voir autant de jeunes filles sur un terrain de foot et de les voir autant s’amuser. J’espère que grâce à cet événement, nous avons donné envie à certaines d’entre elles de devenir footballeuses professionnelles. J’aimerais également profiter de cette occasion pour demander aux parents d’encourager leurs enfants à pratiquer le foot parce qu’ils pourraient représenter leur pays à la Coupe du Monde de la FIFA ! »

La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2020 aura lieu à Ahmedabad, Bhubaneswar, Guwahati, Kolkata et Navi Mumbai à partir du 2 novembre. La finale se jouera le 21 novembre.





Fifa