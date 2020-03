Le compte à rebours a commencé : championnats et Coupes d’Europe ont jusqu’au 30 juin pour s’achever

« L’UEFA a indiqué dans un communiqué que les compétitions européennes de clubs, à savoir les championnats et coupes nationales, la Ligue des champions et la Ligue Europa, ont jusqu’au 30 juin au plus tard pour rendre leur verdict. Pour cela, l’instance européenne propose quelques assouplissements mais le compte à rebours a démarré. »







Fifa

Partager cet article: Tweet

Plus