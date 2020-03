Coronavirus : un plan d’aide aux entreprises et aux salariés

La crise sanitaire du Covid-19 en France perturbe à la fois salariés et entreprises, en proie à des déficits économiques déjà conséquents. C’est pourquoi le gouvernement table sur une aide économique de dizaines de milliards d’euros. Le but premier de cette aide est d’éviter le licenciement en masse. C’est via le chômage partiel qu’une première ligne de défense va s’opérer. « Concrètement, les salariés au SMIC vont conserver 100% de leur rémunération, les autres salariés, 84% de leur salaire net » indique Christelle Méral, journaliste. « Toutes les entreprises qui ont au moins un salarié ou un apprenti peuvent mettre en place le chômage partiel. »



Le gouvernement aide aussi les employés à domicile « 80% de leur rémunération est maintenue », rappelle Christelle Méral. Les indépendants et artisans devraient être indemnisés par un fond de solidarité. Du côté des banques, elles vont « décaler les remboursements des crédits jusqu’à 6 mois sans pénalité. Des nouveaux prêts seront accordés aux entreprises pour payer les salariés », souligne la journaliste.

