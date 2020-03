Coronavirus : des voisins solidaires

C’est le moment ou la solidarité prend tout son sens. Mardi 17 mars, dans la matinée, Fabien 26 ans a fait les courses pour l’une de ses voisines qui a 82 ans. « Je vais acheter des pâtes, des sardines, pour qu’elle puisse continuer à manger. C’est une dame qui habite juste en face de chez moi et qui n’ose pas sortir à cause du coronavirus », explique le jeune homme. Pour ne prendre aucun risque, sa voisine qui habite au deuxième étage, lui envoie un panier accroché à une corde. C’est un ravitaillement indispensable et un lien humain important en ces temps de crise sanitaire.



Fabien rendra régulièrement des services à sa voisine pendant cette période de confinement. Dans le 17eme arrondissement de Paris, Athanas Perifan, le président de l’association « Voisins solidaires » distribuait des affiches dans les halls d’immeubles. Le but est d’inciter les gens qui le peuvent à se rendre utile pour les plus fragiles.

